В Барнауле пройдет презентация обновленного Changan CS75 Plus с подарками и тест-драйвом

"Тисс Авто" подготовил праздничную программу, розыгрыш 100 тысяч рублей и четырех бесплатных ТО, а еще – выгодные условия покупки кроссовера

20 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG1bj2p

Changan CS75 Plus / Фото: "Тисс Авто"

23 февраля – по-настоящему мужской день. Что может быть лучше, чем провести его в праздничной атмосфере среди мощных и стильных автомобилей? Официальный дилер бренда "Тисс Авто" приглашает барнаульцев на презентацию обновленного Changan CS75 Plus* третьего поколения. Современный кроссовер, несомненно, станет настоящим подарком для тех, кто ценит динамику, комфорт и передовые технологии.

Что будет на презентации?

Гостей ждет не только знакомство с обновленным авто, но и развлекательная программа для всей семьи:

розыгрыш более 30 подарков от "Тисс Авто" и партнеров среди всех участников и главного приза – 100 000 руб. среди покупателей CS75 Plus;

выставка стрелкового оружия – идеальный антураж для Дня защитника Отечества;

зажигательное шоу от танцевального коллектива;

вкусные угощения;

детская зона с аквагримом.

И, конечно, эксклюзивный тест-драйв виновника торжества – оцените комфорт, управляемость и динамику обновленного кроссовера.

Только в день презентации 23.02.2025 года будут действовать максимально привлекательные условия на покупку Changan CS75 Plus.

А те, кто купят Changan CS75 Plus до 23 марта 2025 года, автоматически станут участниками розыгрыша сертификата на четыре бесплатных ТО в официальном дилерском центре.

Changan CS75 Plus / Фото: "Тисс Авто"

Обновленный кроссовер: что внутри?

Changan CS75 Plus стал более современным и технологичным по сравнению с предшественником и ему определенно есть чем похвастаться.

Мощь, проверенная временем:

1,5 л (181 л.с., 280 Нм) – вошел в Книгу рекордов Гиннесса, проработав 259 часов и 46 минут на максимальных оборотах (эквивалент 52 000 км пробега).

2,0 л (226 л.с., 380 Нм) – работает в паре с восьмиступенчатой АКПП от Aisin*, двигатель семейства Blue Core* D 2.0 T адаптирован под бензин АИ-92.

Безопасность и надежность:

легкий кузов из высокопрочной стали;

отличная шумоизоляция;

гарантия пять лет или 150 000 км пробега.

Changan CS75 Plus вдохновлен путешествиями. Кроссовер станет надежным компаньоном в любых поездках, как на короткие, так и на длинные расстояния.

Когда и где пройдет презентация?

Гостей ждут 23 февраля 2025 года с 12:00 до 16:00 в дилерском центре "Тисс Авто" по адресу Барнаул, ул. Попова, 212. Подробнее можно узнать по телефону +7 (3852) 299-000.

Приходите всей семьей и проведите день ярко, весело и с пользой. Возможно, именно вы уедете домой на новеньком Changan CS75 Plus, купленном по выгодной цене.

Банер мероприятия предоставлен организатором

Группа компаний "Тисс Авто" (официальный дилер Changan в Алтайском крае)

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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*Changan CS75 Plus ("Чанган ЦэЭс75 Плюс"); Aisin ("Айсин"); Blue Core ("Блу Кор")

ООО "СВ Лизинг"

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