В Барнауле пройдет яркое мероприятие "Парк Гриль" с шашлыком, конкурсами и призами
Радио Дача Барнаул приглашает всех жителей и гостей города вкусно и весело провести выходной
18 июля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K1jas
Шашлык, игры, подарки. Буквально один месяц отделяет Барнаул от семейного аппетитного праздника "Парк Гриль 2024". 18 августа 2024 года все любители сочного мяса, отдыха на природе и активных игр соберутся в парке "Изумрудный", чтобы провести незабываемый выходной в дружной компании вместе с Радио Дача Барнаул.
С 12:00 до 19:00 гости мероприятия смогут принять участие в насыщенной развлекательной программе:
- попробовать вкусные блюда на мангале;
- испытать себя на интерактивных площадках для взрослых и детей;
- поболеть на турнире по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;
- сделать море памятного контента в классных локациях и специальных фотозонах;
- насладиться шоу-программой на главной сцене и в амфитеатре;
- побороться за призы, участвуя в конкурсах.
И даже это еще не все. За полным анонсом всех площадок и партнеров следите в официальной группе ВК Радио Дача Барнаул.
Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+.
"Парк Гриль 2024"
Адрес: Комсомольский проспект, 128, парк "Изумрудный"
ВК Радио Дача Барнаул
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
14:03:41 18-07-2024
если в спонсорах нет ликеро-водочного завода то будет грустно, уныло, серо, жыротрясно и скучно.
11:01:02 20-07-2024
Мусик (14:03:41 18-07-2024) если в спонсорах нет ликеро-водочного завода то будет грустн... А если будет, то весь праздник будет испорчен. Затуманенная алкоголем суета делает неприятным праздник для нормальных людей.
14:07:36 18-07-2024
Лишь бы жрать...
14:53:11 18-07-2024
Гость (14:07:36 18-07-2024) Лишь бы жрать...... вот шашлык это жрать (бестолково превращать закуску в жратву)
а шашлык с коньяком - это уже культур-мультур, можно и в шахматы зарубиться, и про мРНК потрындеть...
08:36:21 20-07-2024
Если это не обман то заедем сюда