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В Барнауле пройдет яркое мероприятие "Парк Гриль" с шашлыком, конкурсами и призами

Радио Дача Барнаул приглашает всех жителей и гостей города вкусно и весело провести выходной

18 июля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K1jas

Шашлык / Фото: Радио Дача Барнаул
Шашлык / Фото: Радио Дача Барнаул

Шашлык, игры, подарки. Буквально один месяц отделяет Барнаул от семейного аппетитного праздника "Парк Гриль 2024". 18 августа 2024 года все любители сочного мяса, отдыха на природе и активных игр соберутся в парке "Изумрудный", чтобы провести незабываемый выходной в дружной компании вместе с Радио Дача Барнаул.

С 12:00 до 19:00 гости мероприятия смогут принять участие в насыщенной развлекательной программе:

  • попробовать вкусные блюда на мангале;
  • испытать себя на интерактивных площадках для взрослых и детей;
  • поболеть на турнире по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;
  • сделать море памятного контента в классных локациях и специальных фотозонах;
  • насладиться шоу-программой на главной сцене и в амфитеатре;
  • побороться за призы, участвуя в конкурсах.

И даже это еще не все. За полным анонсом всех площадок и партнеров следите в официальной группе ВК Радио Дача Барнаул.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+.

"Парк Гриль 2024"
Адрес: Комсомольский проспект, 128, парк "Изумрудный"
ВК Радио Дача Барнаул

ИП Шаповалова А. Д.

Комментарии 5

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Мусик

14:03:41 18-07-2024

если в спонсорах нет ликеро-водочного завода то будет грустно, уныло, серо, жыротрясно и скучно.

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Гость

11:01:02 20-07-2024

Мусик (14:03:41 18-07-2024) если в спонсорах нет ликеро-водочного завода то будет грустн... А если будет, то весь праздник будет испорчен. Затуманенная алкоголем суета делает неприятным праздник для нормальных людей.

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Гость

14:07:36 18-07-2024

Лишь бы жрать...

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Мусик

14:53:11 18-07-2024

Гость (14:07:36 18-07-2024) Лишь бы жрать...... вот шашлык это жрать (бестолково превращать закуску в жратву)
а шашлык с коньяком - это уже культур-мультур, можно и в шахматы зарубиться, и про мРНК потрындеть...

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Миша

08:36:21 20-07-2024

Если это не обман то заедем сюда

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