В Барнауле пройдет яркое мероприятие "Парк Гриль" с шашлыком, конкурсами и призами

Радио Дача Барнаул приглашает всех жителей и гостей города вкусно и весело провести выходной

18 июля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K1jas

Шашлык / Фото: Радио Дача Барнаул

Шашлык, игры, подарки. Буквально один месяц отделяет Барнаул от семейного аппетитного праздника "Парк Гриль 2024". 18 августа 2024 года все любители сочного мяса, отдыха на природе и активных игр соберутся в парке "Изумрудный", чтобы провести незабываемый выходной в дружной компании вместе с Радио Дача Барнаул.

С 12:00 до 19:00 гости мероприятия смогут принять участие в насыщенной развлекательной программе:

попробовать вкусные блюда на мангале;

испытать себя на интерактивных площадках для взрослых и детей;

поболеть на турнире по жарке шашлыка среди слушателей Радио Дача Барнаул;

сделать море памятного контента в классных локациях и специальных фотозонах;

насладиться шоу-программой на главной сцене и в амфитеатре;

побороться за призы, участвуя в конкурсах.

И даже это еще не все. За полным анонсом всех площадок и партнеров следите в официальной группе ВК Радио Дача Барнаул.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+.

"Парк Гриль 2024"

Адрес: Комсомольский проспект, 128, парк "Изумрудный"

ВК Радио Дача Б а рнаул

ИП Шаповалова А. Д.

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