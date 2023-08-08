НОВОСТИСпорт

В Барнауле пройдут международные соревнования по гребле

Состязаться будут около 200 спортсменов из восьми стран

08 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле 9 августа на гребном канале пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из восьми стран: Азербайджан, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия.

Начало соревнований в 10:00. Спортсмены будут состязаться на дистанциях 500 и 1000 метров.

В 18:00 в концертном зале "Сибирь" начнется конференция с почетными гостями соревнований, среди которых будет Александр Дьяченко (олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России).

Фото: amic.ru

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НОВОСТИСпорт
Барнаул Спорт

Комментарии 2

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Гость

15:15:36 08-08-2023

Начало соревнований в 10 - но не понятно, зрителей то пускают? не хочется ехать зря

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Гость

16:06:38 08-08-2023

Армянов не хватает.

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