В Барнауле пройдут международные соревнования по гребле

Состязаться будут около 200 спортсменов из восьми стран

08 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 9 августа на гребном канале пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из восьми стран: Азербайджан, Беларусь, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Россия.

Начало соревнований в 10:00. Спортсмены будут состязаться на дистанциях 500 и 1000 метров.

В 18:00 в концертном зале "Сибирь" начнется конференция с почетными гостями соревнований, среди которых будет Александр Дьяченко (олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России).