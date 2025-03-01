В Барнауле 1 марта пройдут ярмарки, посвященные Масленице и проводам зимы

На них горожане смогут не только закупиться едой, но и посмотреть выступления творческих коллективов

01 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul.org

В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки, посвященные Масленице и проводам зимы, сообщили в мэрии.

Закупиться едой можно будет 1 марта с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – пр. Ленина, 71 (ТЦ "Россия");

Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский – пл. Народная (ТЦ "БУМ");

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный – пр. Красноармейский, 36 (бар-ресторан "Опера") и ул. Чайковского, 21а (ДК "Южный").

На этих площадках горожане смогут купить выпечку, мясо, овощи, фрукты и другие продукты, а также угоститься блинами и посмотреть выступления творческих коллективов в честь праздника.