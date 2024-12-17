В Барнауле пустили дополнительный поезд до Славгорода с новыми вагонами. Фоторепортаж
В новом поезде еще и поздравили 200-тысячного пассажира
17 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Скорый пригородный поезд из Барнаула в Славгород теперь будет ходить каждый день. Презентацию нового состава, обеспечивающего ежедневное сообщение между городами, провели 16 декабря на железнодорожном вокзале Барнаула. Состав оснащен современными пассажирскими вагонами, оборудованными системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног и USB-розетками.
Кроме того, перед отправлением поезда на вокзале Барнаула состоялось торжественное поздравление 200-тысячного пассажира, студентки из Барнаула Олеси Кривенко. Подарки ей вручили и.о. заместителя начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Иванов, и.о. министра транспорта региона Александр Мошкин и генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов.
Отметим, что скорый пригородный поезд был запущен в декабре 2022 года. Это уже третий скорый в Алтайском крае. По маршруту следования останавливается на станциях: Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.
Состав будет отправляться из Барнаула ежедневно в 15:40, прибывая в Славгород в 22:00. В обратном направлении отъезд из Славгорода в 08:00 и возвращение в Барнаул в 14:20.
10:04:26 17-12-2024
о, позитивчик!
10:13:37 17-12-2024
Поезд... Самый медленный поезд!
11:23:11 17-12-2024
Гость (10:13:37 17-12-2024) Поезд... Самый медленный поезд!... ну по сравнению с ранешними,что шли по 10-12 часов,так этот шустрый
11:44:48 17-12-2024
Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещением современного ж/д вагона - туалетом ))
11:47:55 17-12-2024
Гость (11:44:48 17-12-2024) Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещени... На стоянках и во время остановок туалет закрывают.)
11:57:04 17-12-2024
Гость (11:47:55 17-12-2024) На стоянках и во время остановок туалет закрывают.)... В современных вагонах - биотуалеты с вакуумными установками, их можно не закрывать, если на станции не будет ассенизации.
12:13:23 17-12-2024
Гость (11:57:04 17-12-2024) В современных вагонах - биотуалеты с вакуумными установками,... А старые инструкции поменяли?
14:27:10 17-12-2024
Гость (12:13:23 17-12-2024) А старые инструкции поменяли?... поменяли. туалетами и душем можно пользоваться во время стоянки.
14:28:12 17-12-2024
Гость (11:44:48 17-12-2024) Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещени... тубзики отличные в новых вагонах
13:49:49 18-12-2024
Лучше на поезде, чем на автобусе, всё в вагоне отлично 👍👏😆
13:39:27 19-12-2024
6,5 часов ехать это очень сурово