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В Барнауле пустили дополнительный поезд до Славгорода с новыми вагонами. Фоторепортаж

В новом поезде еще и поздравили 200-тысячного пассажира

17 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Презентация дополнительного состава поезда Барнаул – Славгород / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скорый пригородный поезд из Барнаула в Славгород теперь будет ходить каждый день. Презентацию нового состава, обеспечивающего ежедневное сообщение между городами, провели 16 декабря на железнодорожном вокзале Барнаула. Состав оснащен современными пассажирскими вагонами, оборудованными системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног и USB-розетками.

Кроме того, перед отправлением поезда на вокзале Барнаула состоялось торжественное поздравление 200-тысячного пассажира, студентки из Барнаула Олеси Кривенко. Подарки ей вручили и.о. заместителя начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Иванов, и.о. министра транспорта региона Александр Мошкин и генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов.

Отметим, что скорый пригородный поезд был запущен в декабре 2022 года. Это уже третий скорый в Алтайском крае. По маршруту следования останавливается на станциях: Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

Состав будет отправляться из Барнаула ежедневно в 15:40, прибывая в Славгород в 22:00. В обратном направлении отъезд из Славгорода в 08:00 и возвращение в Барнаул в 14:20.

фоторепортажи РЖД

Комментарии 11

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Musik

10:04:26 17-12-2024

о, позитивчик!

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Гость

10:13:37 17-12-2024

Поезд... Самый медленный поезд!

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гость

11:23:11 17-12-2024

Гость (10:13:37 17-12-2024) Поезд... Самый медленный поезд!... ну по сравнению с ранешними,что шли по 10-12 часов,так этот шустрый

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Гость

11:44:48 17-12-2024

Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещением современного ж/д вагона - туалетом ))

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Гость

11:47:55 17-12-2024

Гость (11:44:48 17-12-2024) Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещени... На стоянках и во время остановок туалет закрывают.)

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Гость

11:57:04 17-12-2024

Гость (11:47:55 17-12-2024) На стоянках и во время остановок туалет закрывают.)... В современных вагонах - биотуалеты с вакуумными установками, их можно не закрывать, если на станции не будет ассенизации.

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Гость

12:13:23 17-12-2024

Гость (11:57:04 17-12-2024) В современных вагонах - биотуалеты с вакуумными установками,... А старые инструкции поменяли?

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Элен без ребят

14:27:10 17-12-2024

Гость (12:13:23 17-12-2024) А старые инструкции поменяли?... поменяли. туалетами и душем можно пользоваться во время стоянки.

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Гость

14:28:12 17-12-2024

Гость (11:44:48 17-12-2024) Столько фотографий, но нет ни одной с самым главным помещени... тубзики отличные в новых вагонах

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Светлана

13:49:49 18-12-2024

Лучше на поезде, чем на автобусе, всё в вагоне отлично 👍👏😆

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Гость

13:39:27 19-12-2024

6,5 часов ехать это очень сурово

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