В Барнауле пустили дополнительный поезд до Славгорода с новыми вагонами. Фоторепортаж

В новом поезде еще и поздравили 200-тысячного пассажира

17 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Презентация дополнительного состава поезда Барнаул – Славгород / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скорый пригородный поезд из Барнаула в Славгород теперь будет ходить каждый день. Презентацию нового состава, обеспечивающего ежедневное сообщение между городами, провели 16 декабря на железнодорожном вокзале Барнаула. Состав оснащен современными пассажирскими вагонами, оборудованными системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног и USB-розетками.

Кроме того, перед отправлением поезда на вокзале Барнаула состоялось торжественное поздравление 200-тысячного пассажира, студентки из Барнаула Олеси Кривенко. Подарки ей вручили и.о. заместителя начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Иванов, и.о. министра транспорта региона Александр Мошкин и генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов.

Отметим, что скорый пригородный поезд был запущен в декабре 2022 года. Это уже третий скорый в Алтайском крае. По маршруту следования останавливается на станциях: Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

Состав будет отправляться из Барнаула ежедневно в 15:40, прибывая в Славгород в 22:00. В обратном направлении отъезд из Славгорода в 08:00 и возвращение в Барнаул в 14:20.