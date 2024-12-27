В Барнауле пьяный водитель протаранил два автомобиля на перекрестке
Пострадавших в ДТП нет
27 декабря 2024, 12:30, ИА Амител
В Барнауле на перекрестке ул. Пионеров – пр. Калинина произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
26 декабря в 21:00 30-летний водитель Lada Granta столкнулся со стоящим на перекрестке ул. Пионеров и пр. Калинина автомобилем Skoda Octavia. После он въехал в Toyota Vista. Предварительно установлено, что виновник ДТП был пьян.
Пострадавших в массовой аварии нет.
"В отношении водителя автомобиля "Лада-Гранта" составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения")", – заключили в Госавтоинспекции.
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