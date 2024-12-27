В Барнауле пьяный водитель протаранил два автомобиля на перекрестке

Пострадавших в ДТП нет

27 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

ДТП на перекрестке ул. Пионеров и пр. Калинина / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на перекрестке ул. Пионеров – пр. Калинина произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

26 декабря в 21:00 30-летний водитель Lada Granta столкнулся со стоящим на перекрестке ул. Пионеров и пр. Калинина автомобилем Skoda Octavia. После он въехал в Toyota Vista. Предварительно установлено, что виновник ДТП был пьян.

Пострадавших в массовой аварии нет.