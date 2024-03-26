В Барнауле рассказали, сколько тысяч деревьев планируют снести и высадить в этом году

Только в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина высадят около 380 новых деревьев

26 марта 2024, 14:02, ИА Амител

Высадка деревьев / Фото: barnaul.org

В Барнауле ведется подготовка к работам по посадке новых деревьев, взамен аварийных и сухостойных, сообщает мэрия.

"Сформирован перечень деревьев, подлежащих омолаживающей, формовочной обрезке и сносу. Перечень сформирован на основании заявок районных администраций после предварительного обследования и на основании обращений граждан. Планируется, что в этом году будет убрано порядка тысячи аварийных и сухостойных деревьев", - рассказали в мэрии.

Высажено весной и осенью будет более 1500 новых зеленых насаждений: сирень, дуб, орех, ясень, черемуха, яблоня, береза, сосна, ель, ива, липа, пирамидальный тополь.

Кроме того, в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина будет высажено порядка 380 новых деревьев.