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В Барнауле рассказали, сколько тысяч деревьев планируют снести и высадить в этом году

Только в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина высадят около 380 новых деревьев

26 марта 2024, 14:02, ИА Амител

Высадка деревьев / Фото: barnaul.org
Высадка деревьев / Фото: barnaul.org

В Барнауле ведется подготовка к работам по посадке новых деревьев, взамен аварийных и сухостойных, сообщает мэрия.

"Сформирован перечень деревьев, подлежащих омолаживающей, формовочной обрезке и сносу. Перечень сформирован на основании заявок районных администраций после предварительного обследования и на основании обращений граждан. Планируется, что в этом году будет убрано порядка тысячи аварийных и сухостойных деревьев", - рассказали в мэрии.

Высажено весной и осенью будет более 1500 новых зеленых насаждений: сирень, дуб, орех, ясень, черемуха, яблоня, береза, сосна, ель, ива, липа, пирамидальный тополь.

Кроме того, в парке "Юбилейный" и на территории бывшего парка имени Ленина будет высажено порядка 380 новых деревьев.

Барнаул Благоустройство деревья

Комментарии 5

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гость

14:48:18 26-03-2024

Предлагаю,как в других регионах показать народу нашего города,конкретную смету и её тарифы и места озеленения.А то опять ,как с парками получится.

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Гость

11:35:12 27-03-2024

гость (14:48:18 26-03-2024) Предлагаю,как в других регионах показать народу нашего город... Почему только с парками? А наш многострадальный музей???

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Гость

15:50:12 26-03-2024

Какая смета... там все в карман. Пусть нам выложат хотя бы список компаний, которые спилили, посадили, убрали "брак" за теми кто посадил....Будете приятно удивлены - одни и теже компании и с разными начинками (названия) одних и тех же собственников....

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Гость

18:48:38 26-03-2024

Амик, покажите весной НОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОСАДКИ ПРОШЛЫХ 2-4 ЛЕТ. Что бы люди видели: да, вот обновили, и деревья РАСТУТ!

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гость

14:09:52 27-03-2024

из них 98 % будут сухие веточки, которые вновь "посадят" в следующем году

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