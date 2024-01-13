НОВОСТИТранспорт

В Барнауле разбили новый белорусский трамвай до выхода на линию

Починят транспорт за счет "Горэлектротранса"

13 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле 12 января при выполнении маневровочных работ буксируемым вагоном случайно разбили новый белорусский трамвай, который еще даже не вышел на линию. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Муниципального центра управления (МЦУ).

Транспорт починят за счет "Горэлектротранса", запчасти для этого есть. После восстановления трамвай выстустят на маршрут для перевозки пассажиров.

Также в МЦУ уточнили, что 12 января новые белорусские трамваи передали в собственность предприятия. В "Горэлектротранс" поступили необходимые документы и сейчас идет постановка транспорта на баланс.

На следующей неделе специалисты проведут техосмотр новых вагонов, также запланировано страхование, обкатка и стажировка водителей. После этих процедур трамваи будут готовы к выходу на линию.

В 2023 году краевые власти купили для Барнаула десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация, поэтому техника постепенно поступала в течение года. Также ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки переносили на осень и конец 2023 года.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 36

Avatar Picture
Гена

11:43:30 13-01-2024

Во как...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:50 13-01-2024

Гена (11:43:30 13-01-2024) Во как... ... Это показатель квалификации кадров, в первую очередь руководства.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:28 13-01-2024

* случайно повредили * это как понимать?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:29 13-01-2024

Нельзя бухать на работе

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Даааа

12:22:26 13-01-2024

Ну правильно, опыт по ремонту новых вагонов надо же где-то получать. А чего далеко ездить, верно?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:27:21 13-01-2024

Походу не придется нам ездить на этих трамваях.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

18:43:39 13-01-2024

Иванна (12:27:21 13-01-2024) Походу не придется нам ездить на этих трамваях.... К тому времени они от старых не будут отличаться.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

12:58:56 13-01-2024

Позор!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трейдер

13:00:05 13-01-2024

Когда новые трамваи ждать на линии!?) Чтобы оценить искусство Белоруссии!!!)))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
сергей

13:05:21 13-01-2024

как всегда присутствует бюрократия халатность просто позорище...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

13:08:06 13-01-2024

Работают специалисты. Держите нас в курсе.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:15 13-01-2024

Эту страну уже не спасти((( Прости нас Петр Алексеевич, мы все прос*рали

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

09:14:02 15-01-2024

Гость (13:26:15 13-01-2024) Эту страну уже не спасти((( Прости нас Петр Алексеевич, мы в... ...и Иосиф Виссарионович с Владимиром Ильичом!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:53:42 13-01-2024

1 апреля то выйдут? Или пока все не побьют при обкатке?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:20 13-01-2024

гость (13:53:42 13-01-2024) 1 апреля то выйдут? Или пока все не побьют при обкатке?... Побьют, потом ещё год ремонтировать будут 🤣

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вы то ли

14:00:23 13-01-2024

Издеваетесь над людьми. Вчера по маршруту 7 два трамвая практически друг за другом вышли из строя. Послушали бы как люди о вас, чиновники отзывались. Позор а организации такой работы общественного транспорта.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:01:42 13-01-2024

Да ё-моё!(((

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:54 13-01-2024

Не моё и ладно. Отношение конечно к новым дорогим машинам отвратное.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:55 13-01-2024

вагон маневрировали маневрировали да не выманевровали

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:02 13-01-2024

Они еще не выезжали,а их уже раздолбали!Анекдот!!!!Как сказал Жириновский!ЭТО Россия!!!!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:11 13-01-2024

нельзя же новыми на линию выпустить)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:11 13-01-2024

Криворукие работники не?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:12 13-01-2024

Какая прелесть!..

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:57 13-01-2024

Страховать транспортные средства необходимо до начала "маневров". Ремонтировать трамвай должны за личные средства всех виновных, включая руководство, тогда они выучат урок. Ремонтировать за счет "Горэлектротранса" значит за счет пассажиров.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:40 13-01-2024

Даже до сугроба не доехал низкопольный, ставьте кенгурятники, пока не поздно...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:33:01 13-01-2024

Амик, добавьте, пожалуйста, смайлик "рукалицо", вместо одного смеющегося. Смешного в новостях с каждым днём всё меньше, зачем нам 2 одинаковых смайлика?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

18:40:02 13-01-2024

Если и выйдут когда-нибудь, то уже не новые 🤣🤣🤣

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Volga

20:04:00 13-01-2024

Ну как же так?! Покупали,ждали когда доставят,потом ещё куча разных бюрократических процедур,и на,разбили при каких-то загадочных манёврах. Такая безолаберность!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:00 13-01-2024

Может Белорусов пригласить ремонтировать, а то как бы хуже не было?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:02:18 13-01-2024

все думают, почему новые трамваи на линию не выпускают, а вон оно что- на них по территории депо зажигают, вон доигрались, уже и разбили!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злобный Барнаулец

22:17:26 13-01-2024

Доверили приматам гранату. Стадо долбодятлов!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:54 13-01-2024

Обязательно было брать такие навороченные, что уже разбираются полгода, как их водить? Нам бы и простых хватило, если бы они были новые.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:26 13-01-2024

Только тотальные расстрелы вредителей могут спасти нашу страну. Иначе пропадём.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:18:34 14-01-2024

Нет хозяина ни в городе ни в депо. Сугробы навалили на всех дорогах, когда вывозить будут? Везде лед, даже в центре не посыпаны тротуары. На остановках не чищено, ну хоть песок насыпан. Сколько песка и соли уже списали? Деньги теперь в чьем кармане? Мэр хватит ездить на казенной машине надо пешком ходить по гололеду или слабо?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:47 14-01-2024

У них занос на поворотах на полметра больше, чем на старых трамваях, они не вписываются, столбы будут цеплять.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:56 14-01-2024

Гость (11:04:47 14-01-2024) У них занос на поворотах на полметра больше, чем на старых т... По идее должны были все проверить ещё до покупки, иначе это будет ещё комичнее маневробитья. В Казани таких трамваев много сгорело, надеюсь наши созвонивались перед покупкой с казанским метроэлектротрнасом и уточнили нюансы по этим случаям...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров