В Барнауле разбили новый белорусский трамвай до выхода на линию
Починят транспорт за счет "Горэлектротранса"
13 января 2024, 11:30, ИА Амител
В Барнауле 12 января при выполнении маневровочных работ буксируемым вагоном случайно разбили новый белорусский трамвай, который еще даже не вышел на линию. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Муниципального центра управления (МЦУ).
Транспорт починят за счет "Горэлектротранса", запчасти для этого есть. После восстановления трамвай выстустят на маршрут для перевозки пассажиров.
Также в МЦУ уточнили, что 12 января новые белорусские трамваи передали в собственность предприятия. В "Горэлектротранс" поступили необходимые документы и сейчас идет постановка транспорта на баланс.
На следующей неделе специалисты проведут техосмотр новых вагонов, также запланировано страхование, обкатка и стажировка водителей. После этих процедур трамваи будут готовы к выходу на линию.
В 2023 году краевые власти купили для Барнаула десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация, поэтому техника постепенно поступала в течение года. Также ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки переносили на осень и конец 2023 года.
11:43:30 13-01-2024
Во как...
20:19:50 13-01-2024
Гена (11:43:30 13-01-2024) Во как... ... Это показатель квалификации кадров, в первую очередь руководства.
11:48:28 13-01-2024
* случайно повредили * это как понимать?
12:15:29 13-01-2024
Нельзя бухать на работе
12:22:26 13-01-2024
Ну правильно, опыт по ремонту новых вагонов надо же где-то получать. А чего далеко ездить, верно?
12:27:21 13-01-2024
Походу не придется нам ездить на этих трамваях.
18:43:39 13-01-2024
Иванна (12:27:21 13-01-2024) Походу не придется нам ездить на этих трамваях.... К тому времени они от старых не будут отличаться.
12:58:56 13-01-2024
Позор!
13:00:05 13-01-2024
Когда новые трамваи ждать на линии!?) Чтобы оценить искусство Белоруссии!!!)))
13:05:21 13-01-2024
как всегда присутствует бюрократия халатность просто позорище...
13:08:06 13-01-2024
Работают специалисты. Держите нас в курсе.
13:26:15 13-01-2024
Эту страну уже не спасти((( Прости нас Петр Алексеевич, мы все прос*рали
09:14:02 15-01-2024
Гость (13:26:15 13-01-2024) Эту страну уже не спасти((( Прости нас Петр Алексеевич, мы в... ...и Иосиф Виссарионович с Владимиром Ильичом!
13:53:42 13-01-2024
1 апреля то выйдут? Или пока все не побьют при обкатке?
18:41:20 13-01-2024
гость (13:53:42 13-01-2024) 1 апреля то выйдут? Или пока все не побьют при обкатке?... Побьют, потом ещё год ремонтировать будут 🤣
14:00:23 13-01-2024
Издеваетесь над людьми. Вчера по маршруту 7 два трамвая практически друг за другом вышли из строя. Послушали бы как люди о вас, чиновники отзывались. Позор а организации такой работы общественного транспорта.
14:01:42 13-01-2024
Да ё-моё!(((
14:02:54 13-01-2024
Не моё и ладно. Отношение конечно к новым дорогим машинам отвратное.
14:05:55 13-01-2024
вагон маневрировали маневрировали да не выманевровали
14:39:02 13-01-2024
Они еще не выезжали,а их уже раздолбали!Анекдот!!!!Как сказал Жириновский!ЭТО Россия!!!!
14:40:11 13-01-2024
нельзя же новыми на линию выпустить)
14:41:11 13-01-2024
Криворукие работники не?
14:44:12 13-01-2024
Какая прелесть!..
15:33:57 13-01-2024
Страховать транспортные средства необходимо до начала "маневров". Ремонтировать трамвай должны за личные средства всех виновных, включая руководство, тогда они выучат урок. Ремонтировать за счет "Горэлектротранса" значит за счет пассажиров.
15:43:40 13-01-2024
Даже до сугроба не доехал низкопольный, ставьте кенгурятники, пока не поздно...
17:33:01 13-01-2024
Амик, добавьте, пожалуйста, смайлик "рукалицо", вместо одного смеющегося. Смешного в новостях с каждым днём всё меньше, зачем нам 2 одинаковых смайлика?
18:40:02 13-01-2024
Если и выйдут когда-нибудь, то уже не новые 🤣🤣🤣
20:04:00 13-01-2024
Ну как же так?! Покупали,ждали когда доставят,потом ещё куча разных бюрократических процедур,и на,разбили при каких-то загадочных манёврах. Такая безолаберность!!
21:56:00 13-01-2024
Может Белорусов пригласить ремонтировать, а то как бы хуже не было?
22:02:18 13-01-2024
все думают, почему новые трамваи на линию не выпускают, а вон оно что- на них по территории депо зажигают, вон доигрались, уже и разбили!
22:17:26 13-01-2024
Доверили приматам гранату. Стадо долбодятлов!
22:51:54 13-01-2024
Обязательно было брать такие навороченные, что уже разбираются полгода, как их водить? Нам бы и простых хватило, если бы они были новые.
23:45:26 13-01-2024
Только тотальные расстрелы вредителей могут спасти нашу страну. Иначе пропадём.
01:18:34 14-01-2024
Нет хозяина ни в городе ни в депо. Сугробы навалили на всех дорогах, когда вывозить будут? Везде лед, даже в центре не посыпаны тротуары. На остановках не чищено, ну хоть песок насыпан. Сколько песка и соли уже списали? Деньги теперь в чьем кармане? Мэр хватит ездить на казенной машине надо пешком ходить по гололеду или слабо?
11:04:47 14-01-2024
У них занос на поворотах на полметра больше, чем на старых трамваях, они не вписываются, столбы будут цеплять.
23:40:56 14-01-2024
Гость (11:04:47 14-01-2024) У них занос на поворотах на полметра больше, чем на старых т... По идее должны были все проверить ещё до покупки, иначе это будет ещё комичнее маневробитья. В Казани таких трамваев много сгорело, надеюсь наши созвонивались перед покупкой с казанским метроэлектротрнасом и уточнили нюансы по этим случаям...