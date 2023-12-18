В Барнауле ребенок получил сильный ожог во время шоу мыльных пузырей

Малыша увезли на скорой

18 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей. Об этом рассказала мать пострадавшего телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, в комнате во время выступления было темно, а на полу была фиолетовая подсветка. Во время шоу малыш посмотрел, что там светится, и сильно обжегся.

"Оказалось, это был металлогалогенный прожектор", – отметила горожанка.

Женщина утверждает, что тут же поставила руку ребенка под холодную воду, однако никто из сотрудников к ней не подошел. Ей самой пришлось просить аптечку, но там не оказалось нужных при такой травме средств.

В итоге вызвали скорую и врачи зафиксировали у малыша ожог четырех пальцев.