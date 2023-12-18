В Барнауле ребенок получил сильный ожог во время шоу мыльных пузырей
Малыша увезли на скорой
18 декабря 2023, 07:45, ИА Амител
В Барнауле ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей. Об этом рассказала мать пострадавшего телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По ее словам, в комнате во время выступления было темно, а на полу была фиолетовая подсветка. Во время шоу малыш посмотрел, что там светится, и сильно обжегся.
"Оказалось, это был металлогалогенный прожектор", – отметила горожанка.
Женщина утверждает, что тут же поставила руку ребенка под холодную воду, однако никто из сотрудников к ней не подошел. Ей самой пришлось просить аптечку, но там не оказалось нужных при такой травме средств.
В итоге вызвали скорую и врачи зафиксировали у малыша ожог четырех пальцев.
"Ребенку год и восемь месяцев. Мы пришли на шоу за радостными эмоциями, по итогу получили ожог! Нас увезли на скорой", – рассказала женщина.
08:59:27 18-12-2023
Куда смотрели родители ребенка? В телефоне залипали?
10:58:09 18-12-2023
Очень жаль малыша, но курицу-мать нужно лишать родительских прав, ребёнка в детдом!
11:48:06 18-12-2023
Ну вот - очередная тупая яжемать нарисовалась! Привела ребенка и - моя хата с краю, я ни за что не отвечаю? Теперь организаторы шоу виноваты - онжеребенок, ему же интересно посмотреть, что там такое, а вы зачем такой опасный прожектор поставили? Блажит на весь край, сочувствия ищет! Ее бы штрафануть как следует за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - вот было бы дело! И чтоб другим неповадно было.
12:14:35 18-12-2023
Зачем таких маленьких детей водить по шоу?
13:04:13 18-12-2023
Гость (12:14:35 18-12-2023) Зачем таких маленьких детей водить по шоу? ... Просто ребёнком прикрылась - сама хотела посмотреть и рот разинула. Ну, или снимала.
13:32:12 18-12-2023
" Ей самой пришлось просить аптечку, но там не оказалось нужных при такой травме средств.".... А там теперь вообще ничего нет. Минздрав постарался.