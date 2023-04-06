В Барнауле родители требуют открыть "опасный вход" в школу, закрытый по их требованию

Сейчас дети ходят по безопасному пути, но есть проблема – там грязь и лёд

06 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: vk.com/blacklist_barnaul

В Барнауле родители учеников школы № 136 требуют открыть вход в школу, который ещё полгода назад они называли опасным для жизни и здоровья детей. Обращение появилось в паблике "Чёрный список Барнаул".

"Ужасный вход на территорию школы № 136. Грязь и лёд, пройти невозможно", – говорится в сообщении.

Чтобы дети не ходили по грязи, родители просят временно открыть возможность входа возле расположенного рядом супермаркета.

Примечательно, что осенью 2022 года по требованию родителей вход закрыли. Всё дело в том, что рядом с магазином часто ездят грузовики, которым нужно разгружать товар, а это представляет большую опасность для детей.

Напомним, ранее родители попросили установить "лежачего полицейского" на опасном пешеходном переходе на пути в школу № 136.