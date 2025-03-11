Барнаульские школы начнут принимать первоклассников с 1 апреля
Заявления будут на прием в первый класс могут подать горожане, чьи дети зарегистрированы на закрепленной за школой территории
11 марта 2025, 10:55, ИА Амител
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 апреля по 30 июня 2025 года школы Барнаула организуют прием заявлений в первый класс на 2025–2026 учебный год. Об этом сообщили в мэрии.
В администрации города подчеркнули, что заявления принимаются от родителей, дети которых зарегистрированы на закрепленной за школой территории.
Для детей, не имеющих такой регистрации, прием заявлений в первый класс стартует 6 июля и продлится до 5 сентября 2025 года.
Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно несколькими способами:
- в электронной форме посредством ЕПГУ (Единый портал государственных услуг);
- в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края;
- при личном обращении родителей (законных представителей) в школу;
- через операторов почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении).
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