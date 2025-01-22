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В Барнауле сгорели два автомобиля

Огонь тушили восемь пожарных

22 января 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Matt Hearne / unsplash.com
Фото: Matt Hearne / unsplash.com

В Барнауле 21 января сгорели два автомобиля, сообщили в МЧС Алтайского края.

В ведомстве не уточнили адрес, где случился инцидент, но отметили, что это произошло "на открытой площадке".

На момент приезда пожарных машины горели открытым огнем. Их тушили восемь специалистов на двух единицах техники.

"Предварительная причина пожара – неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства (возгорание в моторном отсеке)", – рассказали в ведомстве.

Всего за 21 января в крае потушили шесть пожаров, три из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано два возгорания. 

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:50:44 22-01-2025

Где-то сгорели приблизительно два автомобиля

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Гость

10:35:59 22-01-2025

Гость (09:50:44 22-01-2025) Где-то сгорели приблизительно два автомобиля ... Но это еще не точно

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