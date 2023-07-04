В Барнауле штрафуют уличных продавцов и напоминают о правилах торговли
В администрации города напомнили адреса, где садоводы могут законно торговать своей продукцией
04 июля 2023, 07:04, ИА Амител
Борьба с несанкционированной торговлей на улицах Барнаула идет уже много лет. Но ежегодно с приходом лета оживленные переулки города заполняют торговцы со своей незатейливой продукцией — кто торгует урожаем с сада-огорода, а кто продуктами животного происхождения: мясом, маслом, молоком и все это без соблюдения санитарных норм.
Как борются с несанкционированной торговлей?
В 2023-м году сотрудниками администрации города Барнаула совместно с администрациями районов города, Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, отделов полиции УМВД России по г.Барнаулу провели 326 рейдов и составили 414 административных протоколов за несанкционированную торговлю, сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей составила 205 700 рублей
В ведомстве напоминают: несанкционированная торговля в Барнауле запрещена правилами благоустройства — нельзя устанавливать нестационарные торговые объекты — палатки, складные столы, ящики — с нарушением утвержденной схемы размещения на территории города.
"С лицами, осуществляющими выносную торговлю, регулярно проводится разъяснительная работа о необходимости осуществления торговой деятельности на специально отведенных площадках", - указывают в комитете по развитию предпринимательства.
За нарушение запрета можно получить административный штраф. Он составляет для физических лиц: от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей, для юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей. При повторном нарушение штрафы увеличиваются.
Где тогда торговать урожаем пенсионерам?
На специальных бесплатных торговых местах для садоводов, которые в Барнауле устанавливают с 2016 года по инициативе главы города в каждом районе города.
На сегодняшний день установлено 88 таких торговых лотков на 176 мест. Они расположены по следующим адресам:
- Железнодорожный район - ул.Юрина, 118, ул.Матросова, 5, ул.Молодежная,64, ул.Северо-Западная,163. Здесь размещены 12 лотков;
- Индустриальный район - ул.Георгиева, 22, ул.Георгиева, 44, ул.50 лет СССР, 41, ул.Балтийская, 38б. Тут располагаются 20 лотков;
- Ленинский район - ул.Малахова, 77, 62; ул.Юрина, 202в, Юрина, 303. Установили 14 лотков;
- Октябрьский район - ул.Северо-Западная, 58, ул.Титова, 13, Бульвар 9 января, 94, ул.Кулагина,46, ул.40лет Октября,3а. Поставили для садоводов 21 лоток;
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 51, ул.Челюскинцев, 69 и на пл.Спартака — размещен 21 лоток.
Кроме этого торговые места для пенсионеров предоставляются на рынках и постоянно действующих ярмарках города Барнаула. Адреса рынков и ярмарок:
"Сельхоз рынок" (ул.Северо Западная, 6)
"Новый рынок" (ул.Пионеров, 13)
"Крытый рынок" (ул.Титова, 6)
Ярмарка на Космонавтов (пр-кт Космонавтов, 59)
"Центральная" (ул.Мало-Тобольская, 23)
"Докучаево" (ул.Попова, 70д)
ТФ "Агреман" (ул.Попова, 70)
"Динамо" (ул.Никитина, 55)
Ярмарка "Эко-ярмарка ВДНХ" (ул.Взлетная,2к)
07:27:36 04-07-2023
Бабушек русских гоняют. А тожероссияне по всему городу на каждом углу пожалуйста... Рейды нужно прокурорские по чинушкам проводить
09:00:49 04-07-2023
Гость (07:27:36 04-07-2023) Бабушек русских гоняют. А тожероссияне по всему городу на ка... В прошлом году покупал у русской бабульки стакан малины. Спросил - своя ли? Она сказала, что да. На следующий день смотрю у нее этой малины завались. Наблюдал целую неделю за ней, малины меньше не становилась, а она ведь продавалась. А потом гляжу, ей эту малину подвозит гость из Средней Азии. В этом году бабулька у ЦУМа и Парка Изумрудного торговала клубникой. Явно краснодарская, большая и невкусная. А потом она же с черешней. Что, на огороде что ли вырастила? Бабульки прошаренные стали, каждую осень наблюдаю, как затариваются у гостей из Средней Азии помидорами, а потом продают их как свои в два раза дороже. Я могу понять, что пенсия маленькая, но и у меня зарплата не огромная. Если могу понять, что вырастила урожай сама - покупаю, пусть подороже. Но зачем мне импорт за бешенные деньги, если узбеки дешевле продают?
09:21:20 04-07-2023
Гость (07:27:36 04-07-2023) Бабушек русских гоняют. А тожероссияне по всему городу на ка... Они в киосках торгуют. в санкционированных. и налоги платят
09:37:02 04-07-2023
Гость (09:21:20 04-07-2023) Гость (07:27:36 04-07-2023) Бабушек русских гоняют. А ... Про налоги насмешил.
09:43:42 04-07-2023
Гость (09:37:02 04-07-2023) Гость (09:21:20 04-07-2023) Гость (07:27:36 04-07-2023... А в чем проблема? Скорее всего, у них либо патент, либо еще что-то. Или вы думаете, что стационарная палатка ставится от балды без документов? А вот бабушка на стульчике таки сидит без них. И торгует ровно тем же самым оттуда же. За редким исключением. Так пусть делает это в специально отведенном месте, а не под ногами у прохожих.
11:47:49 04-07-2023
Гость (09:21:20 04-07-2023) Гость (07:27:36 04-07-2023) Бабушек русских гоняют. А ... А еще почти тотально обвешивают. На их весах 1250 г, дома кухонные показали 950 г. И так по нескольким позициям. Куда пожаловаться чтобы пришли в конкретный ларек с контрольной закупкой?
12:47:06 04-07-2023
Гость (11:47:49 04-07-2023) Гость (09:21:20 04-07-2023) Гость (07:27:36 04-07-2023... Точно! В такие ларьки у "Гулливера" не хожу уже очень давно. Обвес до 20% - норма, но торгуют часто наши, местные. Приходишь с претензией, а они "честно" смотрят в глаза
08:13:00 04-07-2023
А кому мешает несанкционированная торговля.Многим людям даже удобно, идя с работы купить свежих огурчиков, зелени и т.п. Налоги не платят? Так даже в СССр с таких бабуль, торгующих у домов, никаких налогов не брали, а стали разгонять их только во времена Горбачева.Негоже идти по стопам Горбачева, самого отвратительного руководителя СССР.
09:23:12 04-07-2023
Владимир В. (08:13:00 04-07-2023) А кому мешает несанкционированная торговля.Многим людям даже... Они все тротуары заняли. Не пройти по Георгиева. И торгуют не только овощами, но и рыбой копченой. На жаре. У дороги. Мухи по этой рыбе ползают , выхлопные газы, пыль, грязь. Пронесет от этой рыбки
10:45:59 04-07-2023
Гость (09:23:12 04-07-2023) Они все тротуары заняли. Не пройти по Георгиева. И торгуют н... На жаре, да с холодным пивком, очень хорошо идет рыбка ))))) А вам рекомендую ходить в отпуск зимой, раз вас так жара беспокоит )))
07:57:53 05-07-2023
Гость (09:23:12 04-07-2023) Они все тротуары заняли. Не пройти по Георгиева. И торгуют н... Я имел в виду, что торгуют бабули зеленью с огородов., а не копченой с душком рыбой.
09:32:04 04-07-2023
Владимир В. (08:13:00 04-07-2023) А кому мешает несанкционированная торговля.Многим людям даже... Да эти огурчики с той же оптовки, о чем вы. И да, на Первомайке регулярно вижу, как с машины торгуют копченостями и колбасами. На жаре. Рядом с дорогой. Ладно, вы не купите там, но ведь все это они не будут выбрасывать, а вкинут на какую-нибудь торговую точку потом... И не факт, что не на стационарную. Нафиг-нафиг.
09:42:53 04-07-2023
На сегодняшний день установлено 88 таких торговых лотков на 176 мест. Они расположены по следующим адресам:... Центральный район... Адреса рынков и ярмарок:... Ни одного лотка, рынка и ярмарки в р.п. Южный нету! А ведь р.п. Южный окружен огромным количеством садоводств и частного сектора с избытками урожая.
09:51:08 04-07-2023
Летом все овощи я покупаю на рынке у бабуль, разобраться не трудно где перекуры, где собственники, я хорошо отношусь к бабулям с рынка, они зарабатывают деньги, а я покупаю хороший продукт.
10:24:33 04-07-2023
Оставьте этих "бабулек" в покое,какая вам разница, своим они торгуют или перекупленным, копеечку зарабатывают и хорошо, из малого вырастает большое, зачем душить предпринимательскую жилку в зародыше ? Кому не нравится, пройди мимо, купи там где нравится.
11:09:41 04-07-2023
Гость (10:24:33 04-07-2023) Оставьте этих "бабулек" в покое,какая вам разница, своим они... Когда эта торговля под ногами и где попало - есть разница. Поставьте им столы с навесами, пусть торгуют по-человечески. А выходя из автобуса, лавировать между стоящими на асфальте бидонами и столиками - такое себе.
11:16:15 04-07-2023
Гость (11:09:41 04-07-2023) Когда эта торговля под ногами и где попало - есть разница. П... Вот все вам не угодить ))) Они свой товар, как можно ближе к покупателю размещают, для вашего же удобства и совершенно правильно делают, маркетинг называется ))) Вас же не волнуют шоры товара под ногами в сетевых магазинах, а туут бидон вам помешал.
15:29:39 04-07-2023
Гость (11:16:15 04-07-2023) Вот все вам не угодить ))) Они свой товар, как можно ближе к... То есть вы будете покупать ягоду из-под ног, пропитанную гарью? Ну ок, ваше дело.
11:19:36 04-07-2023
Гость (10:24:33 04-07-2023) Оставьте этих "бабулек" в покое,какая вам разница, своим они... есть санкционированные места для торговли. а заставленные столиками и табуретками остановки и тротуары это не удобно и небезопасно для пешеходов
14:52:40 04-07-2023
Гость (11:19:36 04-07-2023) есть санкционированные места для торговли. а заставленные ст... Вы про заставленные САМОКАТАМИ остановки и тротуары забыли.
12:27:27 04-07-2023
Гость (10:24:33 04-07-2023) Оставьте этих "бабулек" в покое,какая вам разница, своим они... Когда кто-то из покупателей траванётся, или ещё хуже - кони двинет от употребления купленной продукции - кто отвечать будет?
12:35:30 04-07-2023
Чучмек (12:27:27 04-07-2023) Когда кто-то из покупателей траванётся, или ещё хуже - кони ... А нечего, что попало в рот тащить)) ""Взрослая девушка, а как ребёнок тащишь в рот всякую гадость. Не сметь!" (с)
11:17:14 04-07-2023
Гость (10:45:59 04-07-2023) На жаре, да с холодным пивком, очень хорошо идет рыбка )))))... Меня не жара беспокоит, а продукты продающиеся в полной антисанитарии
11:31:56 04-07-2023
Гость (11:19:36 04-07-2023) есть санкционированные места для торговли. а заставленные ст... Кем санкционированы ? Чиновником, которому по барабану, будут у условной бабульки покупать или не будут, если они выбрали себе это место торговли, значит им так удобней, а вы не баре, обойдете.
11:34:39 04-07-2023
Гость (11:17:14 04-07-2023) Меня не жара беспокоит, а продукты продающиеся в полной анти... Вас силком заставляют покупать ? А антисанитарии и в сетевых мазинах достаточно.
11:31:00 04-07-2023
Владимир В. (08:13:00 04-07-2023) А кому мешает несанкционированная торговля.Многим людям даже... Вообще класс. Рыбки копченой купил с ящика на земле - половина семьи траванется и помрет, у второй аскариды изо рта выползут.
12:17:03 04-07-2023
Гость (11:31:00 04-07-2023) Вообще класс. Рыбки копченой купил с ящика на земле - полови... У тебя уже изо рта полезли
13:10:23 04-07-2023
Ладно, с продуктами разобрались, бабки прошаренные и наглые стали, это факт. Но вот что пугает- торговля очками! Использовать такие очки- то же реально окончательное убийство зраения! Никогда не покупайте очки с лотков, не зря же продажа оптики лицензируется, но чиновникам свой карман ближе...
13:17:56 04-07-2023
Гость (13:10:23 04-07-2023) Ладно, с продуктами разобрались, бабки прошаренные и наглые ... каким чиновникам? это бабки чиновницы торгуют очками?