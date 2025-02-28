В Барнауле скончался мастер спорта по боксу Николай Чернов
Жизнь боксера забрала непродолжительная болезнь
28 февраля 2025, 12:20, ИА Амител
На 58-м году жизни скончался один из основателей знаменитой школы кикбоксинга "Стик", мастер спорта по боксу Николай Чернов. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Известно, что спортсмен умер от непродолжительной болезни.
Николай Чернов был мастером спорта СССР по боксу, мастером спорта России и двукратным чемпионом страны по кикбоксингу. Также спортсмен возглавлял судейскую коллегию Алтайского края по кикбоксингу и был одним из основателей школы кикбоксинга "Стик".
"Человек-глыба, человек-скала. Он шел по жизни как ледокол, никуда не сворачивая, и при этом всегда готов был прийти на помощь", – написали товарищи Чернова.
О месте и времени прощания с Николаем Черновым сообщат дополнительно.
13:08:54 28-02-2025
Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.
14:02:22 28-02-2025
Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... тем более "стик"
14:07:12 28-02-2025
Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... Бокс как раз и учит тебя тому, чтобы по голове тебя не били.
19:34:23 28-02-2025
Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... Опасность не в том что бить по голове, а в том что тебя по голове бьют.
13:51:42 28-02-2025
Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... А вам и бить не надо,
14:10:42 28-02-2025
Очень жаль, и спортсменом был отличным и человеком был хорошим
15:26:41 28-02-2025
С Николаем познакомились в спорт лагере "Рассвет" Ещё в детстве, правильный мужик был, очень жаль его, рано ушёл, Царствие Небесное.
16:04:21 28-02-2025
Прежде чем писать гадости относительно бокса и кикбоксинга, следовало бы уточнить причину ухода человека... не дай бог никому из "умных" комментаторов приобрести данную болячку и сгореть от неё за 2 недели.
21:10:54 01-03-2025
рак 4 степени, неоперабельный. а обратился когда уже сильно болело со множественными метастазами