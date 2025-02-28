В Барнауле скончался мастер спорта по боксу Николай Чернов

Жизнь боксера забрала непродолжительная болезнь

28 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Николай Чернов / Фото: кадр из видео школы кикбоксинга "Стик"

На 58-м году жизни скончался один из основателей знаменитой школы кикбоксинга "Стик", мастер спорта по боксу Николай Чернов. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Известно, что спортсмен умер от непродолжительной болезни.

Николай Чернов был мастером спорта СССР по боксу, мастером спорта России и двукратным чемпионом страны по кикбоксингу. Также спортсмен возглавлял судейскую коллегию Алтайского края по кикбоксингу и был одним из основателей школы кикбоксинга "Стик".

"Человек-глыба, человек-скала. Он шел по жизни как ледокол, никуда не сворачивая, и при этом всегда готов был прийти на помощь", – написали товарищи Чернова.

О месте и времени прощания с Николаем Черновым сообщат дополнительно.