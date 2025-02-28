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В Барнауле скончался мастер спорта по боксу Николай Чернов

Жизнь боксера забрала непродолжительная болезнь

28 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Николай Чернов / Фото: кадр из видео школы кикбоксинга "Стик"
Николай Чернов / Фото: кадр из видео школы кикбоксинга "Стик"

На 58-м году жизни скончался один из основателей знаменитой школы кикбоксинга "Стик", мастер спорта по боксу Николай Чернов. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Известно, что спортсмен умер от непродолжительной болезни.

Николай Чернов был мастером спорта СССР по боксу, мастером спорта России и двукратным чемпионом страны по кикбоксингу. Также спортсмен возглавлял судейскую коллегию Алтайского края по кикбоксингу и был одним из основателей школы кикбоксинга "Стик".

"Человек-глыба, человек-скала. Он шел по жизни как ледокол, никуда не сворачивая, и при этом всегда готов был прийти на помощь", – написали товарищи Чернова.

О месте и времени прощания с Николаем Черновым сообщат дополнительно.

Барнаул Спорт утраты

Комментарии 9

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Гость

13:08:54 28-02-2025

Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.

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гость

14:02:22 28-02-2025

Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... тем более "стик"

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Гость

14:07:12 28-02-2025

Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... Бокс как раз и учит тебя тому, чтобы по голове тебя не били.

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Гость

19:34:23 28-02-2025

Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... Опасность не в том что бить по голове, а в том что тебя по голове бьют.

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Гость

13:51:42 28-02-2025

Гость (13:08:54 28-02-2025) Бокс - бить по голове, не к чему хорошему не приведет.... А вам и бить не надо,

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Гость

14:10:42 28-02-2025

Очень жаль, и спортсменом был отличным и человеком был хорошим

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Олег

15:26:41 28-02-2025

С Николаем познакомились в спорт лагере "Рассвет" Ещё в детстве, правильный мужик был, очень жаль его, рано ушёл, Царствие Небесное.

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Гость

16:04:21 28-02-2025

Прежде чем писать гадости относительно бокса и кикбоксинга, следовало бы уточнить причину ухода человека... не дай бог никому из "умных" комментаторов приобрести данную болячку и сгореть от неё за 2 недели.

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Гость

21:10:54 01-03-2025

рак 4 степени, неоперабельный. а обратился когда уже сильно болело со множественными метастазами

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