В Барнауле скоро закроется популярный бар "Улисс"
Заведение будет работать до 25 января
13 января 2025, 20:30, ИА Амител
Бар "Улисс", расположенный в Барнауле на улице Шумакова, 23а, завершит свою работу 26 января. Об этом 11 января во время концерта заявили музыканты из барнаульской панк-группы "Борода Бабая", сказав, что выступают на сцене заведения в последний раз, пишет "МК на Алтае".
Информацию о закрытии также подтвердили участники группы ALN – "Академия ложных наук". Они сообщили, что 25 января сыграют для горожан прощальный концерт, поскольку на следующий день заведение прекратит существование.
"Для нас выпала большая честь отыграть в последний день существования этого замечательного заведения!" – сказали музыканты.
Бар проработал чуть более двух лет, и причины его закрытия остаются неизвестными. Администратор заведения отказался комментировать ситуацию.
Бар "Улисс" открылся в ноябре 2022 года и быстро стал популярным среди барнаульцев благодаря концертам местных рок-групп и тематическим вечеринкам.
07:21:45 14-01-2025
один закроется, другой откроется. прям трагедия. цену набивают.🤦♂️
07:43:35 14-01-2025
кто-то реально знает этих музыкантов?
Могу предположить, что человек 50
07:56:28 14-01-2025
эстет (07:43:35 14-01-2025) кто-то реально знает этих музыкантов? Могу предположить,... Если вы не знаете, то не делайте выводов.
09:08:02 14-01-2025
Гость (07:56:28 14-01-2025) Если вы не знаете, то не делайте выводов. ... С вами 51
09:27:47 14-01-2025
эстет (07:43:35 14-01-2025) кто-то реально знает этих музыкантов? Могу предположить,... типа широкоизвестной только на амике группы комната культуры
10:54:09 14-01-2025
Подъездные позеры.
06:48:46 15-01-2025
эстет (07:43:35 14-01-2025) кто-то реально знает этих музыкантов? Могу предположить,... Верно я давно занимаюсь музыкой , этих групп развелось , в этом плане Лемон их всех прокачал
13:23:05 14-01-2025
Неудивительно.
Пусть в Центр перезжают. Сейчас в центре города с концертами вообще туго.