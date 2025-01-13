В Барнауле скоро закроется популярный бар "Улисс"

Заведение будет работать до 25 января

13 января 2025, 20:30, ИА Амител

Музыкант, играющий на гитаре / Фото: unsplash.com

Бар "Улисс", расположенный в Барнауле на улице Шумакова, 23а, завершит свою работу 26 января. Об этом 11 января во время концерта заявили музыканты из барнаульской панк-группы "Борода Бабая", сказав, что выступают на сцене заведения в последний раз, пишет "МК на Алтае".

Информацию о закрытии также подтвердили участники группы ALN – "Академия ложных наук". Они сообщили, что 25 января сыграют для горожан прощальный концерт, поскольку на следующий день заведение прекратит существование.

"Для нас выпала большая честь отыграть в последний день существования этого замечательного заведения!" – сказали музыканты.

Бар проработал чуть более двух лет, и причины его закрытия остаются неизвестными. Администратор заведения отказался комментировать ситуацию.

Бар "Улисс" открылся в ноябре 2022 года и быстро стал популярным среди барнаульцев благодаря концертам местных рок-групп и тематическим вечеринкам.