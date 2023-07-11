В Барнауле снова пройдет бесплатный международный фотопроект "Я – Модель"

Участников ждут модные образы и профессиональные фотосъемки

11 июля 2023, 11:00, ИА Амител LjN8Jv29e

Фотосъемки / Фото: ТРЦ "Арена"

Макияж, прическа, стильный look*, индивидуальная работа с фотографом и советы fashion*-эксперта – заветная мечта любой модницы. В июле в ТРЦ "Арена" эта мечта станет реальностью. Здесь пройдет один из самых стильных проектов лета, на котором жители города совершенно бесплатно смогут почувствовать себя звездой в атмосфере реальных fashion-съемок.

Кто может принять участие в проекте и как это сделать?

Участвовать в проекте "Я – Модель" могут взрослые и дети от 3 лет. Нужно лишь отправить заявку, указав контактные данные и параметры на сайте https://iamodel.ru/arena.

Принимать заявки будут до 22 июля 2023 года. Узнать подробнее можно на сайте ТРЦ "Арена" или в официальной группе во "Вконтакте".

Как подготовить образ для съемки?

На площадке будет работать приглашенный стилист модных показов в Москве и Санкт-Петербурге, победитель премии "100 лучших стилистов России" Виктория Завершинская. Она поможет участникам эффектно выглядеть перед камерой и расскажет гостям мероприятия, как найти свой стиль и провести осознанный шопинг.

Когда состоится мероприятие?

Съемки пройдут 23 июля с 11:00 до 18:00 в центральном атриуме ТРЦ "Арена".

Фото: ТРЦ "Арена"

Международный фотопроект "Я – Модель!" пройдет в Барнауле уже во второй раз. В 2022 году попробовать себя в роли настоящих моделей смогли 70 участников. На фотосъемки приходили целыми компаниями друзей и семьями.

"Огромная благодарность организаторам, стилистам, визажистам и всем-всем-всем. Нам очень понравилось. Подустали немного, конечно, но усталость приятная. Почаще и побольше бы таких классных мероприятий в нашем городе", – говорит участница фотопроекта-2022 Ольга Жаворонкина.

* look ("лук" – образ); fashion-эксперт ("фэшн" – эксперт в области моды).

Возрастное ограничение 3+

ООО "Феникс"

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