В Барнауле сняли фильм по сценарию школьников о зависимости от гаджетов
Проект "Киноинтенсив" провел конкурс на лучший сценарий короткометражки среди школьников. Теперь по нему сняли фильм и приглашают барнаульцев бесплатно посмотреть его
25 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Этой осенью проект "Киноинтенсив" принимал сценарии от детей 9-17 лет на темы дружбы, семьи и любви к Родине. 15 октября стало известно, чей сценарий одержал победу и будет основой для короткометражного фильма, снятого профессиональной командой. Лучшим был признан сценарий короткой ленты о семейных ценностях и влиянии на нашу жизнь гаджетов от школьниц Анастасии Федулкиной, Виктории Червоной, Варвары Кривченко и Ксении Гилевой из лицея № 3.
По сценарию, воплощать в жизнь который взялась команда профессионалов, двух сестер ждет поездка в деревню к бабушке. В то время как одна воодушевлена перспективой деревенских приключений, вторая не хочет вылезти из смартфона.
Чем закончится эта история, можно узнать на бесплатном показе короткометражки "Выходные" 29 ноября в Концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Показ начнется в 14:00, сбор гостей в 13:30.
Проект "Киноинтенсив" для детей и молодежи "Как снять фильм" одержал победу в гранте РДДМ "Движение первых" на проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей. Партнер проекта – киношкола GOODMOVIE.SCHOOL и Гудимов Павел, основатель школы. Также в рамках проекта состоялись встречи спикеров-экспертов с учениками барнаульских школ в офлайн-формате для презентации обучающей платформы "Киноинтенсив для детей и молодёжи "Как снять фильм". Сейчас в открытом доступе для всех желающих находятся экспертные видео о кинопроизводстве, создании синопсисов, написании сценариев, принципов мобильной съемки, азов продюсирования и других этапов по созданию фильма. Они доступны для всех желающих здесь.
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