Проект "Киноинтенсив" провел конкурс на лучший сценарий короткометражки среди школьников. Теперь по нему сняли фильм и приглашают барнаульцев бесплатно посмотреть его

25 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Этой осенью проект "Киноинтенсив" принимал сценарии от детей 9-17 лет на темы дружбы, семьи и любви к Родине. 15 октября стало известно, чей сценарий одержал победу и будет основой для короткометражного фильма, снятого профессиональной командой. Лучшим был признан сценарий короткой ленты о семейных ценностях и влиянии на нашу жизнь гаджетов от школьниц Анастасии Федулкиной, Виктории Червоной, Варвары Кривченко и Ксении Гилевой из лицея № 3.

По сценарию, воплощать в жизнь который взялась команда профессионалов, двух сестер ждет поездка в деревню к бабушке. В то время как одна воодушевлена перспективой деревенских приключений, вторая не хочет вылезти из смартфона.

Кадры со съемок короткометражного фильма "Выходные", фото предоставлены Центром развития общественных инициатив "Дорога добра"

Чем закончится эта история, можно узнать на бесплатном показе короткометражки "Выходные" 29 ноября в Концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Показ начнется в 14:00, сбор гостей в 13:30.

Проект "Киноинтенсив" для детей и молодежи "Как снять фильм" одержал победу в гранте РДДМ "Движение первых" на проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей. Партнер проекта – киношкола GOODMOVIE.SCHOOL и Гудимов Павел, основатель школы. Также в рамках проекта состоялись встречи спикеров-экспертов с учениками барнаульских школ в офлайн-формате для презентации обучающей платформы "Киноинтенсив для детей и молодёжи "Как снять фильм". Сейчас в открытом доступе для всех желающих находятся экспертные видео о кинопроизводстве, создании синопсисов, написании сценариев, принципов мобильной съемки, азов продюсирования и других этапов по созданию фильма. Они доступны для всех желающих здесь.