В Барнауле состоится сеанс массового катания на коньках

Территория ледового покрытия катка "Клевченя" расширилась

17 декабря 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: сообщества катка "Клевченя" во "ВКонтакте"

19 декабря на барнаульском катке "Клевченя" состоится массовое катание на коньках. Об открытии сезона сообщили в официальной группе катка во "ВКонтакте".

Катание начнется в 18:00. Отмечается, что территория ледового покрытия катка расширилась. Кроме того, там обновили инвентарь и музыкальный плейлист.

Дополнительно для удобства гостей откроется гардероб, пункт проката и заточки коньков, кафе "Олимпийское", автомат с кофе и бесплатный туалет.

"Клевченя" будет работать ежедневно, кроме четверга, с 18:00 до 21:00. По воскресеньям каток будет открыт с 15:00 до 21:00. При этом на выходных график может измениться – это связано с проведением соревнований.