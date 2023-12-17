В Барнауле состоится сеанс массового катания на коньках
Территория ледового покрытия катка "Клевченя" расширилась
17 декабря 2023, 14:14, ИА Амител
19 декабря на барнаульском катке "Клевченя" состоится массовое катание на коньках. Об открытии сезона сообщили в официальной группе катка во "ВКонтакте".
Катание начнется в 18:00. Отмечается, что территория ледового покрытия катка расширилась. Кроме того, там обновили инвентарь и музыкальный плейлист.
Дополнительно для удобства гостей откроется гардероб, пункт проката и заточки коньков, кафе "Олимпийское", автомат с кофе и бесплатный туалет.
"Клевченя" будет работать ежедневно, кроме четверга, с 18:00 до 21:00. По воскресеньям каток будет открыт с 15:00 до 21:00. При этом на выходных график может измениться – это связано с проведением соревнований.
16:49:13 17-12-2023
День массового катания на коньяках в Барнауле!!! Это нечто. Новость просто.
06:34:27 18-12-2023
Для села норм новость!
17:50:39 18-12-2023
Спать перестану.