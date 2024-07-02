В Барнауле состоялось открытие нового ресторана, где подают знаменитый суп том-ям

Попробовать блюда паназиатской кухни можно с 11:00 до 23:00 с воскресенья по четверг и с 11:00 до 24:00 – в пятницу и субботу

02 июля 2024, 11:20, ИА Амител erid: LjN8KRHGj

Суп том-ям / Фото: ресторан TomYumBar

Ароматный, острый, пряный, насыщенный, экзотический и невероятно аппетитный – это все знаменитый суп том-ям. Пробовали? Наверняка! Традиционное тайское блюдо покорило сердца многих гурманов благодаря неповторимому сочетанию четырех ярких вкусов и насыщенному аромату пряных трав и специй.

За четыре года TomYumBar* настолько полюбился жителям Барнаула, что это привело к открытию еще одного ресторана. И это только начало – TomYumBar стремится стать ближе к каждому, планируя открывать новые филиалы по всему городу. Ну а пока порадовать свои вкусовые рецепторы можно по двум адресам: на ул. Мало-Тобольской, 23, и в новом ресторане на улице Взлетной, 33, к. 1.

TomYumBar – идеальное место для любителей вкусной еды и уютной атмосферы. Гостей заведения ждут щедрые порции, приготовленные из свежих и качественных продуктов и большой выбор блюд (в том числе и десертов). А для самых маленьких гурманов в ресторане предусмотрено специальное детское меню.

Уютная атмосфера и профессиональное обслуживание сделают ваш визит незабываемым. Приходите всей семьей, ведь каждый найдет блюдо по вкусу.

Кстати, повара ресторана приготовили уже более четырех миллионов порций супа. А гости возвращаются в TomYumBar снова и снова ради неповторимого вкуса TomYum. Приходите и вы насладиться паназиатской кухней в новом ресторане по адресу ул. Взлетная, 33, к. 1.

Вывеска нового ресторана TomYumBar / Фото предоставлено компанией

TomYumBar

Адреса в Барнауле: Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1.

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Сайт* TomYumBar ("ТомЯмБар")

ООО "ТОМЯМБАР"

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