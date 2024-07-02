В Барнауле состоялось открытие нового ресторана, где подают знаменитый суп том-ям
Попробовать блюда паназиатской кухни можно с 11:00 до 23:00 с воскресенья по четверг и с 11:00 до 24:00 – в пятницу и субботу
02 июля 2024, 11:20, ИА Амител erid: LjN8KRHGj
Ароматный, острый, пряный, насыщенный, экзотический и невероятно аппетитный – это все знаменитый суп том-ям. Пробовали? Наверняка! Традиционное тайское блюдо покорило сердца многих гурманов благодаря неповторимому сочетанию четырех ярких вкусов и насыщенному аромату пряных трав и специй.
За четыре года TomYumBar* настолько полюбился жителям Барнаула, что это привело к открытию еще одного ресторана. И это только начало – TomYumBar стремится стать ближе к каждому, планируя открывать новые филиалы по всему городу. Ну а пока порадовать свои вкусовые рецепторы можно по двум адресам: на ул. Мало-Тобольской, 23, и в новом ресторане на улице Взлетной, 33, к. 1.
TomYumBar – идеальное место для любителей вкусной еды и уютной атмосферы. Гостей заведения ждут щедрые порции, приготовленные из свежих и качественных продуктов и большой выбор блюд (в том числе и десертов). А для самых маленьких гурманов в ресторане предусмотрено специальное детское меню.
Уютная атмосфера и профессиональное обслуживание сделают ваш визит незабываемым. Приходите всей семьей, ведь каждый найдет блюдо по вкусу.
Кстати, повара ресторана приготовили уже более четырех миллионов порций супа. А гости возвращаются в TomYumBar снова и снова ради неповторимого вкуса TomYum. Приходите и вы насладиться паназиатской кухней в новом ресторане по адресу ул. Взлетная, 33, к. 1.
TomYumBar
Адреса в Барнауле: Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1.
"ВКонтакте"
Сайт* TomYumBar ("ТомЯмБар")
ООО "ТОМЯМБАР"Реклама
11:27:38 02-07-2024
знаменитый в узких кругах суп
11:41:41 02-07-2024
Почему вывеска на вражьем языке? Приехали в Россию- пусть учат русский язык!
11:48:22 02-07-2024
Гость (11:41:41 02-07-2024) Почему вывеска на вражьем языке? Приехали в Россию- пусть уч...
Как вы уже достали, а. Псевдопатриоты
12:10:56 02-07-2024
Гость (11:48:22 02-07-2024) Как вы уже достали, а. Псевдопатриоты... Так расскажите,как быть не псевдо? Поделитесь,так сказать.
12:33:08 02-07-2024
Псевдопатриот (12:10:56 02-07-2024) Так расскажите,как быть не псевдо? Поделитесь,так сказать.... Выучить родной язык и не ляпать ошибки? СлабО? Ну и в принципе подтянуть уровень, так сказать. А то тут на днях гражданка требовала Стоунхендж по-русски "употребить". Не кичиться безграмотностью и невежеством тоже было бы неплохо. Но других тыкать за то, что они, по-вашему, недостаточно патриотичны, конечно, проще, ничего и делать не надобно.
14:27:30 02-07-2024
Гость (12:33:08 02-07-2024) Выучить родной язык и не ляпать ошибки? СлабО? Ну и в принци... Шибко грамотный?
12:21:40 02-07-2024
Гость (11:48:22 02-07-2024) Как вы уже достали, а. Псевдопатриоты... Тааак,берём вас на карандаш!
15:52:44 02-07-2024
Гость (11:48:22 02-07-2024) Как вы уже достали, а. Псевдопатриоты... с Йотафона пишете?
12:00:27 02-07-2024
Гость (11:41:41 02-07-2024) Почему вывеска на вражьем языке? Приехали в Россию- пусть уч... кто приехал? местные открыли. Или вам надо "пельмЕня"? так это в машке покупаете и с мазиком едите, причмокивая
07:44:48 03-07-2024
Гость (12:00:27 02-07-2024) кто приехал? местные открыли. Или вам надо "пельмЕня"? так э... Да ,надо!))))пельмен чья кухня не подскажете.
21:23:56 03-07-2024
Гость (07:44:48 03-07-2024) Да ,надо!))))пельмен чья кухня не подскажете.... Китайская это кухня
11:44:48 02-07-2024
Фо лучше
12:07:27 02-07-2024
Как экзотику попробовать - это можно и даже нужно, зачем себя ограничивать.
Но признаемся честно, для русского человека ничего лучше щей и борща просто не существует.
12:34:21 02-07-2024
ыть (12:07:27 02-07-2024) Как экзотику попробовать - это можно и даже нужно, зачем себ... Не люблю ни то, ни другое. Выписываем меня из русских?)
13:23:08 02-07-2024
Гость (12:34:21 02-07-2024) Не люблю ни то, ни другое. Выписываем меня из русских?) ... Чебурашку смотрели? - нет. Квас пьёте? - нет. Гусли дома есть? - нет. Так и запишем: "ненавидит всё русское"
12:11:46 02-07-2024
О, точняк! напомнили купить пасты том-ям и молока кокосового на озоне.
12:16:00 02-07-2024
Туристы приехали- пусть по русски читают.
12:19:43 02-07-2024
Напротив Барнаульского зоопарка был когда-то китайский ресторанчик "Золотой дракон", вот там вкусный суп был с морскими гадами и жареные лягушачьи лапки... ммм...
21:00:20 02-07-2024
Гость (12:19:43 02-07-2024) Напротив Барнаульского зоопарка был когда-то китайский ресто... зато сейчас лягушки в зоопарке спокойно себя чувствуют
21:20:46 02-07-2024
Гость (12:19:43 02-07-2024) Напротив Барнаульского зоопарка был когда-то китайский ресто... Лягушки были в кафе "Регата" на Пушкина. Счас не знаю, давно не ходил.
12:53:09 02-07-2024
Вывеска ресторана должна быть на русском языке.
10:27:30 03-07-2024
Владимир (12:53:09 02-07-2024) Вывеска ресторана должна быть на русском языке.... С чего вы так решили?
У вас на всех вещах что у вас и дома исключительно по Русски всё написано? Все торговые марки?
И машина у вас тоже по Русски называется?
Пускай он лучше называется на английском, зато смысл есть, нежели такие вы со своими обсурдными требованиями приходят и требуют и вывеску и названия на Русском, им говоришь что нет возможности, по Русски это не пишется. Плевать! Пишите! так и получается потом такое от чего уши вянут и за язык становится страшно
НИКЕ, ЛАКАРТА,ИВРОШЕ и т.д.
Вы прежде чем требовать что то с кого-то на себя внимания обратите, что вокруг вас
Ваша одежда, машина, приборы, инструменты, телефон - Всё по Русски названо?
Вы сами когда приезжаете в другую страну учите местный язык и говорите на нём? Или просто тупо орёте матом да погромче?
14:32:59 02-07-2024
то-то я смотрю даже бродячие кошки исчезли с помоек...
23:40:20 02-07-2024
Псевдопатриот (12:10:56 02-07-2024) Так расскажите,как быть не псевдо? Поделитесь,так сказать.... Надоели нацики, надо так говорить правильно. Забыли, по поводу чего СВО началась. Сталкивают людей специально. Есть одна нация -земляне и нелюди. Фу, противно, сколько гадостей в сети, когда бы взялись за воспитание.
06:31:19 03-07-2024
А самый лучший том ям в городе готовят на старом базаре!!!! И готовят сами вьетнамцы. Да и вообще там все вкусно у них, порции большие и не так дорого..
11:31:46 03-07-2024
Существует закон - Название магазинов, ресторанов , торг.точек и.т.д. на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Закон!!!
11:52:33 03-07-2024
Игор (11:31:46 03-07-2024) Существует закон - Название магазинов, ресторанов , торг.точ... да, но только существуют два исключения:
1. если сообщение носит информационный, а не рекламный характер, и рядом есть перевод
2. если это фирменное наименование бренда, которое зарегистрировано как товарный знак.
то есть, если компания выбрала себе название бренда на иностранном языке, единственная возможность использовать это название в рекламных целях - зарегистрировать товарный знак.
18:36:18 03-07-2024
За такую цену они этот том-ям пускай в трусы себе выльют. Есть места и с более демократичной ценой, по качеству не уступающие.
И вообще, вкуснее русского борща супа ещё не придумали (для русского человека).
19:15:22 03-07-2024
А мне эта жижа не зашла.
07:27:35 04-07-2024
Были вчера там, атмосфера как в столовой. Том ям действительно вкусный, ничего не сказать, официант старается, конечно , но всё не организовано еще, то пиво не бьётся, зависла система-ждите, то суета непонятная