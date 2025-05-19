В Барнауле прошел краевой фестиваль ГТО среди семей спортсменов

В мероприятии поучаствовали 18 команд

19 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Александр Чёрный / "Алтайский спорт"

В Барнауле 17 мая в бассейне спортивной школы "Рубин" в поселке Южном и на легкоатлетическом стадионе Алтайского училища олимпийского резерва прошел Фестиваль ГТО среди семейных команд. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Команды в формате "папа + мама + ребенок + бабушка/дедушка" боролись за призовые места и единственную путевку на всероссийский финал фестиваля. Также на соревнованиях определили лучшие семейные команды в рамках городского фестиваля ГТО "Папа, мама, я". Всего в состязаниях приняли участие 18 семей.

Сначала в бассейне СШ "Рубин" прошла плавательная часть программы, затем участники переехали в АУОР, где посоревновались в остальных видах: подтягивания, отжимания, спринтерский бег на 30 и 60 метров, пресс, гибкость.

Уже в четвертый раз на краевом фестивале ГТО сильнейшей стала семья Замятиных из Камня-на-Оби. Однако вновь поехать на всероссийский финал они не смогут – скоро сыну Михаилу исполнится 12 лет, а по положению в соревнованиях могут участвовать семьи с детьми 8–11 лет. Право поехать на финал перешло к команде Хвостовых, которые заняли второе место.