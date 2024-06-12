В Барнауле состоялся развод подразделений спасателей, заступающих на дежурство. Фото

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню России

12 июня 2024, 11:34, ИА Амител

Развод пожарно-спасательных подразделений Барнаула на площади Свободы / Фото: сообщество "Про пожарных и спасателей" во "ВКонтакте"

На площади Свободы в Барнауле состоялся развод пожарно-спасательных подразделений краевой столицы, заступающих на дежурство. Как сообщает паблик "Про пожарных и спасателей", торжественное мероприятие посвятили Дню России.

На площади выстроились в ряд боевые расчеты пожарно-спасательных частей города, а также Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени Зюкова, сотрудники управления Алтайского края по делам ГО ЧС и аварийно-спасательного формирования Барнаула.