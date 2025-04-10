В Барнауле сотрудники ППС приехали усмирить дебошира и обнаружили у него 1,7 кг конопли
В отношении 47-летнего горожанина возбудили уголовное дело
10 апреля 2025, 11:14, ИА Амител
Сотрудники ППС задержали 47-летнего барнаульца по подозрению в хранении конопли в крупном размере, сообщили в МВД Алтайского края.
В пункт полиции "Южный" обратилась женщина с жалобой на то, что ее сожитель дебоширит. Правоохранители прибыли на адрес и обнаружили на кухне вещество зеленого цвета, а также металлическую банку и пакет с таким же веществом. Экспертиза показала, что это была конопля весом 1726 граммов.
Мужчина признался, что нарвал растение для собственного употребления.
В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
11:38:15 10-04-2025
Очень неумные люди, причём оба. Она, что не знала, что в доме конопля? Идиотизм 80-го уровня. Статья из-за мусорной травы в огороде и за гаражами (она в Барнауле повсеместно сама по себе растёт. Один раз наблюдал возле здания районного суда на клумбе под ёлкой). А так: от 3-х до 10 лет.
11:44:34 10-04-2025
а сколько отсыпали?
11:50:55 10-04-2025
А дебошира на белом БМВ , который сегодня насобирал пачку штрафов когда на 15 суток определят?