В Барнауле сотрудники ППС приехали усмирить дебошира и обнаружили у него 1,7 кг конопли

В отношении 47-летнего горожанина возбудили уголовное дело

10 апреля 2025, 11:14, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Сотрудники ППС задержали 47-летнего барнаульца по подозрению в хранении конопли в крупном размере, сообщили в МВД Алтайского края.

В пункт полиции "Южный" обратилась женщина с жалобой на то, что ее сожитель дебоширит. Правоохранители прибыли на адрес и обнаружили на кухне вещество зеленого цвета, а также металлическую банку и пакет с таким же веществом. Экспертиза показала, что это была конопля весом 1726 граммов.

Мужчина признался, что нарвал растение для собственного употребления.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.