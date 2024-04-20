В Барнауле сотрудники роддома спасли сову, потерявшую сознание

Птицу приютили в питомнике редких птиц Алтайского государственного университета

20 апреля 2024, 17:29, ИА Амител

Спасенная сова / Фото: пресс-служба АлтГУ

В Барнауле сотрудники роддома № 5 спасли сову, которая во время полета врезалась в окно и потеряла сознание, рассказали в АлтГУ.

Медики позвонили в питомник редких птиц вуза и рассказали о произошедшем. На просьбу о помощи откликнулся профессор Сергей Снигирев. Он приехал на место, определил, что это самец совы-несыяти и забрал в питомник.

"Всем в роддоме выносят конверты с младенцами, а мне передали коробку с испуганной птицей", – заметил ученый.

По его словам, сова сильно ударилась и нуждалась в помощи.

"Мы поместили ее в один из вольеров, птица долго была в состоянии шока и даже отказывалась от еды", – рассказал Снигирев.

Тем не менее уже на утро самец пришел в себя и позавтракал. К новоселу при этом проявила интерес знаменитая сова Пушинка. Так что ученые решили оставить новичка в питомнике, чтобы получить потомство.