В Барнауле создадут 800 дополнительных мест в первых классах к новому учебному году

Родители могут сами следить за наличием свободных мест в школах — через сайт учебного заведения, портал образовательных услуг или через обращение в комитет по образованию

28 июня 2023, 13:24, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором власти обсудили организацию второго этапа приема детей в первые классы. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, его провел замглавы города по соцполитике Александр Артемов.

Один из вопросов, поднятых на совещании, – увеличение мест в школах. Как рассказала зампред комитета по образованию города Наталья Михальчук, к новому учебному году в городе появятся дополнительные 800 мест в первых классах. Кроме того, запланировано открытие новой школы в поселке Спутник – детей к ней будут подвозить из Индустриального района.

Также родители могут сами следить за наличием свободных мест в школах – через сайт учебного заведения, портал образовательных услуг или через обращение в комитет по образованию.

По поручению администрации города вопрос остается на особом контроле.