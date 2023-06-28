В Барнауле создадут 800 дополнительных мест в первых классах к новому учебному году
Родители могут сами следить за наличием свободных мест в школах — через сайт учебного заведения, портал образовательных услуг или через обращение в комитет по образованию
28 июня 2023, 13:24, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло совещание, на котором власти обсудили организацию второго этапа приема детей в первые классы. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, его провел замглавы города по соцполитике Александр Артемов.
Один из вопросов, поднятых на совещании, – увеличение мест в школах. Как рассказала зампред комитета по образованию города Наталья Михальчук, к новому учебному году в городе появятся дополнительные 800 мест в первых классах. Кроме того, запланировано открытие новой школы в поселке Спутник – детей к ней будут подвозить из Индустриального района.
Также родители могут сами следить за наличием свободных мест в школах – через сайт учебного заведения, портал образовательных услуг или через обращение в комитет по образованию.
По поручению администрации города вопрос остается на особом контроле.
14:12:46 28-06-2023
не могут никак впихнуть понаехавших таджикчиков
14:54:47 28-06-2023
Деревня переезжает, а таджики в Москву и Питер едут, в нищем Алтайском крае им делать нечего.
15:05:53 28-06-2023
а таджики в Москву и Питер едут - нее.... на прошлой неделе только 7 семей в ТСЖ прописала +27 человек
17:10:13 28-06-2023
Преподавать тоже таджичек и узбечек завезут? А может быть вьетнамок? Или всех пенсов вернут?
19:57:49 28-06-2023
Гость (17:10:13 28-06-2023) Преподавать тоже таджичек и узбечек завезут? А может быть вь... Уже. У ребенка преподаватель, еле-еле, с дитчайшим акцентом, по-русски разговаривает, дети жалуются, что половину разобрать не могут.
23:35:06 28-06-2023
"По поручению администрации города вопрос остается на особом контроле". Администрация поручила себе особый контроль без решения проблемы? Типовая чиновничья лукавая фраза.