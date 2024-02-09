В Барнауле срочно усилят работы по очистке крыш от снега и льда

Всего с 30 января по 2 февраля в Барнауле выявили 76 нарушений по содержанию придомовых территорий и кровель

09 февраля 2024, 17:21, ИА Амител

Совещание в мэрии Барнаула / Фото: barnaul.org

Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание с представителями комитета ЖКХ и администрации районов краевой столицы по вопросу контроля за очисткой от снега и наледи придомовых территорий многоквартирных домов. Как сообщает пресс-центр мэрии, зампред по работе с общественностью комитета ЖКХ Алексей Пахоменко заявил, что в связи с ухудшением погоды УК призвали срочно усилить работы по очистке кровель и выступающих элементов домов от снега и наледи, ограждению сигнальной лентой мест возможного схода снега и льда.

Представители администрации районов рассказали, что на территории организована работа по контролю за очисткой дворов и крыш от осадков. Ежедневно проводятся инспекционные выезды, а с УК проведены совещания, где указывается на конкретные проблемы и недоработки.

Всего с 30 января по 2 февраля в Барнауле выявили 76 нарушений по содержанию придомовых территорий и кровель. На текущей неделе устранено 63, 13 – находятся в работе. Однако ситуация исправлена не до конца – в ходе последних объездов выявлено 67 новых нарушений.

По итогам совещания администрациям районов поручили совместно с УК и ТСЖ сформировать график устранения недостатков, избавившись от них в течение недели. Кроме того, необходимо довести до управляющих организаций необходимость очистить все кровли домов от снега и сосулек.