В Барнауле стартует первенство Сибири по боксу

Соревнования пройдут с 21 по 25 марта

21 марта 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 21 марта стартует первенство Сибири по боксу среди юношей 15-16 лет, сообщили в мэрии.

Соревнования проходят на базе СШОР "Алтайский ринг" по ул. Ползунова, 57а. Они посвящены памяти президента федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика.

Почётный гость состязаний – Михаил Алоян, заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр и двукратный чемпион мира.

Начало предварительных боёв назначено на 13:00 21 марта. Церемония открытия состоится в 17:00, а финальные поединки начнутся 25 марта в 12:00.