В Барнауле столкнулись два автомобиля на Змеиногорском тракте

На месте работают пожарные и скорая помощь

15 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Два автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле утром 15 ноября, сообщил очевидец amic.ru.

Авария случилась на четной стороне тракта неподалеку от строящейся развязки.

На кадрах с места аварии видно, что столкнувшиеся машины сильно затруднили движение. На месте работают скорая и МЧС.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, неизвестно.