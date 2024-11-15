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В Барнауле столкнулись два автомобиля на Змеиногорском тракте

На месте работают пожарные и скорая помощь

15 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Два автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле утром 15 ноября, сообщил очевидец amic.ru.

Авария случилась на четной стороне тракта неподалеку от строящейся развязки.

На кадрах с места аварии видно, что столкнувшиеся машины сильно затруднили движение. На месте работают скорая и МЧС.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, неизвестно.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

09:45:46 15-11-2024

Сколько очень. Сыпьте уже. Из двух зол надо выбирать. Авария еще хуже, чем соль

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Гость

09:49:17 15-11-2024

Гость (09:45:46 15-11-2024) Сколько очень. Сыпьте уже. Из двух зол надо выбирать. Авария... Дуракам соль не поможет.

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Гость

13:45:38 15-11-2024

А как дела с развязкий?

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Гость

14:25:28 15-11-2024

Гость (13:45:38 15-11-2024) А как дела с развязкий?... Развязка близится к концу. По словам бывшего министра Минтранса через пару недель сдача должна быть. А уж под Новый год она заиграет яркими красками. Или не заиграет.

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Гость

22:42:20 19-11-2024

Прошу, кто имеет видео дтп отправить в группу дтп Барнаул

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