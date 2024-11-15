В Барнауле столкнулись два автомобиля на Змеиногорском тракте
На месте работают пожарные и скорая помощь
15 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
Два автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле утром 15 ноября, сообщил очевидец amic.ru.
Авария случилась на четной стороне тракта неподалеку от строящейся развязки.
На кадрах с места аварии видно, что столкнувшиеся машины сильно затруднили движение. На месте работают скорая и МЧС.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, неизвестно.
09:45:46 15-11-2024
Сколько очень. Сыпьте уже. Из двух зол надо выбирать. Авария еще хуже, чем соль
09:49:17 15-11-2024
Гость (09:45:46 15-11-2024) Сколько очень. Сыпьте уже. Из двух зол надо выбирать. Авария... Дуракам соль не поможет.
13:45:38 15-11-2024
А как дела с развязкий?
14:25:28 15-11-2024
Гость (13:45:38 15-11-2024) А как дела с развязкий?... Развязка близится к концу. По словам бывшего министра Минтранса через пару недель сдача должна быть. А уж под Новый год она заиграет яркими красками. Или не заиграет.
22:42:20 19-11-2024
Прошу, кто имеет видео дтп отправить в группу дтп Барнаул