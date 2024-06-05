В Барнауле стрессоустойчивому директору пансионата для пожилых предлагают 100 тысяч

Обзор самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае в начале июня

05 июня 2024, 12:50, ИА Амител

Стресс у мужчины / Фото: unsplash.com

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с зарплатами от 100 до 120 тысяч рублей.

"В Барнауле ищут директора пансионатов для пожилых людей и инвалидов. Работодатель готов платить специалисту до 100 тысяч рублей. Необходимо организовать работу пансионата, контролировать персонал, вести отчетность, контролировать коммунальные системы учреждения. Приветствуются кандидаты с медицинским образованием", – говорится в объявлении.

Главного инженера приглашают работать на базе отдыха в Чемале. Специалисту готовы предложить заработок до 120 тысяч рублей. Необходимо обеспечить бесперебойную работу всех коммуникаций, безопасную деятельность автотранспортного хозяйства, своевременно планировать проведение ТО. Работодатель готов оплачивать проживание иногородним.

PHP-разработчику предлагают до 120 тысяч рублей. Программисту предстоит заниматься поддержкой, оптимизацией и развитием текущего решения, проектированием и разработкой нового функционала, написанием новых и доработкой существующих API-методов для мобильного приложения, интеграцией со сторонними и внутренними сервисами. Формат работы гибридный.

Аварийному комиссару готовы платить до 100 тысяч рублей. Необходимо выезжать на место ДТП, проводить разбор аварии, готовить документы.

Экскурсовода ищут в туры по Камчатке с зарплатой до 100 тысяч рублей. Работнику необходимо руководить группой туристов, обеспечить безопасность путешественников во время трекинга. Обязателен походный опыт, а также опыт в сфере туризма. Умение соискателя фотографировать и вести свой блог в соцсетях повысят шансы трудоустройства при выборе кандидатов. Как отмечает работодатель, хрупкому человеку эта вакансия не подходит, поскольку придется носить тяжести.