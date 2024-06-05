В Барнауле стрессоустойчивому директору пансионата для пожилых предлагают 100 тысяч
Обзор самых высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае в начале июня
05 июня 2024, 12:50, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии в Алтайском крае и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с зарплатами от 100 до 120 тысяч рублей.
"В Барнауле ищут директора пансионатов для пожилых людей и инвалидов. Работодатель готов платить специалисту до 100 тысяч рублей. Необходимо организовать работу пансионата, контролировать персонал, вести отчетность, контролировать коммунальные системы учреждения. Приветствуются кандидаты с медицинским образованием", – говорится в объявлении.
Главного инженера приглашают работать на базе отдыха в Чемале. Специалисту готовы предложить заработок до 120 тысяч рублей. Необходимо обеспечить бесперебойную работу всех коммуникаций, безопасную деятельность автотранспортного хозяйства, своевременно планировать проведение ТО. Работодатель готов оплачивать проживание иногородним.
PHP-разработчику предлагают до 120 тысяч рублей. Программисту предстоит заниматься поддержкой, оптимизацией и развитием текущего решения, проектированием и разработкой нового функционала, написанием новых и доработкой существующих API-методов для мобильного приложения, интеграцией со сторонними и внутренними сервисами. Формат работы гибридный.
Аварийному комиссару готовы платить до 100 тысяч рублей. Необходимо выезжать на место ДТП, проводить разбор аварии, готовить документы.
Экскурсовода ищут в туры по Камчатке с зарплатой до 100 тысяч рублей. Работнику необходимо руководить группой туристов, обеспечить безопасность путешественников во время трекинга. Обязателен походный опыт, а также опыт в сфере туризма. Умение соискателя фотографировать и вести свой блог в соцсетях повысят шансы трудоустройства при выборе кандидатов. Как отмечает работодатель, хрупкому человеку эта вакансия не подходит, поскольку придется носить тяжести.
13:08:50 05-06-2024
100 тысяч - это сейчас высокооплачиваемая должность? Стрессоустойчивость дороже стоит
15:46:13 05-06-2024
Гость (13:08:50 05-06-2024) 100 тысяч - это сейчас высокооплачиваемая должность? Стрессо... Вы определитесь тут. То полгорода даже до МРОТа не дотягивает, то 100 тр уже не деньги.
17:12:30 05-06-2024
Гость (15:46:13 05-06-2024) Вы определитесь тут. То полгорода даже до МРОТа не дотягивае... А они с МРОТа налоги платят и всё им бесплатно подавай - лечение, обучение, проезд дешёвый и т.д., гордятся тем, что налогами всё оплатили
20:49:48 05-06-2024
100 уже не деньги! Это всего 1000 баксов... я за
эти деньги в 2009 году начинал свою трудовую деятельность)))
13:18:09 05-06-2024
Директор пансионата или сантехник?
14:15:11 05-06-2024
Иван (13:18:09 05-06-2024) Директор пансионата или сантехник? ... 2 в 1)))
16:26:42 05-06-2024
Для директора, да еще такого геморройного места - очень маленькая зарплата. Пусть ищут, но не найдут
17:00:52 05-06-2024
Гость (16:26:42 05-06-2024) Для директора, да еще такого геморройного места - очень мале... Да у тому же ещё и сумма указывается с предлогом "до", а не "от"