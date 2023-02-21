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В Барнауле сыграли свадьбу 82-летняя невеста и 83-летний жених

Женщина почти четыре месяца отбивала от себя ухажёра, но потом сдалась

21 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу 83-летний Василий Показанцев и 82-летняя Валентина Деревянкина, сообщают "Вести Алтай".

Первым влюбился Василий Александрович. Валентина Петровна не устояла перед его ухаживаниями.

"Я его сначала 3-4 месяца отбивала от себя. Было как-то стыдно, ведь такой возраст у нас. Выйду в коридор, а он сидит на диване. Староста прогонит его, он уйдёт, а утром опять приходит. И так все полгода, ни одного прогула. Мне его сначала как-то жалко стало, потом мы начали с ним разговаривать, а потом я влюбилась в него. Я люблю этого человека и не могу его оставить", – рассказала женщина.

Жених отметил, что впервые увидел возлюбленную в сентябре. С тех пор каждый день молится за неё, чтобы всё у неё было хорошо и было много здоровья.

Комментарии 15

  • мило
    21 февраля, Гость   Ответить
  • это только потому что как говорят старики "две пенсии лучше чем одна"
    21 февраля, Гость   Ответить
  • все гробовые потратили?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • да какая разница сколько пенсий-то? они в интернате живут. пенсия идет интернату. на нее их там и содержат
    21 февраля, Гость   Ответить
  • маразЪм
    21 февраля, Гость   Ответить
  • живите счастливо и долго-долго!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • все гробовые потратили?-- От свадебных нарядов и обручальных колец молодожёны отказались
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Совет да любовь! что тут еще сказать
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Живут и радуются. Прекрасно же !
    21 февраля, Гость   Ответить
  • очень мило смотрятся. Для своего возраста довольно молоды
    21 февраля, Гость   Ответить
  • 3-4 месяца отбивала от себя. Было как-то стыдно, --- о, вся бабская сущность! Хоть 20 лет, хоть 80. Жизнь кончается уже, а ума не прибавляется.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Как наследники отнеслись?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Совет да любовь!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Как наследники отнеслись--- вы статью читали?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • От свадебных нарядов и обручальных колец молодожёны отказались----- и стола праздничного не было?
    22 февраля, Гость   Ответить
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