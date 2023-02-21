В Барнауле сыграли свадьбу 82-летняя невеста и 83-летний жених

Женщина почти четыре месяца отбивала от себя ухажёра, но потом сдалась

21 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу 83-летний Василий Показанцев и 82-летняя Валентина Деревянкина, сообщают "Вести Алтай".

Первым влюбился Василий Александрович. Валентина Петровна не устояла перед его ухаживаниями.

"Я его сначала 3-4 месяца отбивала от себя. Было как-то стыдно, ведь такой возраст у нас. Выйду в коридор, а он сидит на диване. Староста прогонит его, он уйдёт, а утром опять приходит. И так все полгода, ни одного прогула. Мне его сначала как-то жалко стало, потом мы начали с ним разговаривать, а потом я влюбилась в него. Я люблю этого человека и не могу его оставить", – рассказала женщина.

Жених отметил, что впервые увидел возлюбленную в сентябре. С тех пор каждый день молится за неё, чтобы всё у неё было хорошо и было много здоровья.