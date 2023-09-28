В Барнауле жители дома "украли" детскую площадку возле новостройки
Выяснилось это, когда детскую площадку во дворе обнесли забором
28 сентября 2023, 17:40, ИА Амител
В Барнауле у жителей нового дома во время оформления ключей "украли" детскую площадку, сообщает алтайское отделение Народного фронта.
"Жильцы с улицы Анатолия, 35а, якобы подписали бумаги на отчуждение части придомовой территории. Узнали об этом, когда детскую площадку во дворе обнесли забором их соседи из другого нового дома – на улице Никитина, 40, – и перестали пускать туда детей", – рассказали активисты.
Отмечается, что конфликт двух домов создал застройщик: территория плотно застроена и мало места для парковок и детских площадок.
Народный фронт предложил жителям двух домов договориться, чтобы дети без всяких условий и требований могли проводить время на детской площадке.
20:44:53 28-09-2023
Обалдеть! Совсем люди оскотинились...
20:45:51 28-09-2023
Отмечается, что конфликт двух домов создал застройщик: территория плотно застроена и мало места для парковок и детских площадок.---Сколько лет всё нормально было-что случилось ?
23:12:10 28-09-2023
Кадастровая карта в помощь. Хищение имущества и мошенничество возможно, в крупном размере.