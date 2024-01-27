В Барнауле убили известного музыканта Тему Алтайского
Со слов знакомого погибшего, убийцу задержали
27 января 2024, 19:39, ИА Амител
В Барнауле убили известного музыканта и композитора Артема Башкеева, более известного как Тема Алтайский. Ему было 34 года.
Как сообщил телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" знакомый погибшего, происшествие случилось в ночь на 27 января на улице Гущина.
"Убийца пойман, он участник СВО и передан в военную прокуратуру. <...> Тема считал его другом, а кончилось все ударом ножа в шею", – отметил он.
Со слов знакомого, Башкеев был добрым человеком и в меру своих возможностей помогал детским домам и делал другие хорошие вещи. "Дети остались без отца, жена – без мужа, мать – без сына", – написал он.
Тема Алтайский родился 9 сентября 1989 года. Автор таких треков, как "Я из Барнаула", "Малиновый рассвет" и многих других. Официальная страница музыканта во "ВКонтакте" насчитывает более 2,6 тыс. подписчиков.
20:11:55 27-01-2024
А кто заказчик ? Неужели случайность ?
23:09:56 27-01-2024
Гость (20:11:55 27-01-2024) А кто заказчик ? Неужели случайность ? ... Алкоголь!
13:05:39 28-01-2024
Гость (20:11:55 27-01-2024) А кто заказчик ? Неужели случайность ? ... служивый друг по синьке пырнул
20:20:28 27-01-2024
Ворон ворону глаз не выклюет...
21:23:09 27-01-2024
Гость (20:20:28 27-01-2024) Ворон ворону глаз не выклюет...... походу выклевал
21:59:47 27-01-2024
Как волшебство , после поручения Томенко усилить безопасность в Алтайском крае на фоне СВО , произошёл криминальный случай этот . Совпадение ........ , Томенко поручил , Подолян доложил , а следующей ночью буквально произошло убийство ... Совпадение .... ( любое происходящее является следствием последствия чего-то всегда )
10:48:06 29-01-2024
Гость (21:59:47 27-01-2024) Как волшебство , после поручения Томенко усилить безопасност... Когда сказать нечего - ставят побольше многоточий. Незачем тут из мухи слона выдувать , обычная бытовуха, один синяк другого порезал. И СВО, губернатор здесь вообще ни при делах - такое всегда и было и будет.
21:19:23 27-01-2024
опять широко известный в узких кругах... убийцу не оправдываю.
21:43:53 27-01-2024
А кто он, этот убийца, кроме того, что он участник СВО?
22:14:03 27-01-2024
Наверное, бывший зэк
22:54:16 27-01-2024
"Убийца пойман, он участник СВО и передан в военную прокуратуру." Не может быть!
22:58:33 27-01-2024
Известный аж первый раз слышу.
13:42:44 03-02-2024
Гость (22:58:33 27-01-2024) Известный аж первый раз слышу. ... Тоже первый раз слышу, песни кал
22:59:51 27-01-2024
или сказал что-то об СВО или же участник с ПТСР невыявленным. кто-то работает с ребятами, которые прошли это?
10:41:15 28-01-2024
Лея (22:59:51 27-01-2024) или сказал что-то об СВО или же участник с ПТСР невыявленным... Накрыло видать. А где ты был, пока я кровь мешками проливал?
09:03:55 28-01-2024
С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратно. Я намекаю,что по этикету сначала выходят, на это,мне начинают орать: а ты служил? Тремя ударами успокоил человека,остальные (четверо) просто смотрели. Выводов не делаю, но факт остается фактом.
10:42:28 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... Получается ты не служил что-ли ?
16:11:43 28-01-2024
Гость (10:42:28 28-01-2024) Получается ты не служил что-ли ?... Не служил
12:44:55 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... Ух ты, боец диванный. Почему не на СВО? Там такие нужны в штурмовых отрядах.
16:10:55 28-01-2024
Гость (12:44:55 28-01-2024) Ух ты, боец диванный. Почему не на СВО? Там такие нужны в шт... Можем встретиться. Лично скажешь про диванного бойца.
17:12:04 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... Ух ты, боец диванный-----------------Не, он храбрый портняжка, семерых одним ударом. Хотя вряд ли он эту сказку читал.
19:01:14 28-01-2024
Гость (17:12:04 28-01-2024) Ух ты, боец диванный-----------------Не, он храбрый портняжк... Можем встретиться. Я больше по Достоевскому. Но сказки еще помню.
18:59:55 28-01-2024
Гость (12:44:55 28-01-2024) Ух ты, боец диванный. Почему не на СВО? Там такие нужны в шт... Готов встретиться
12:58:06 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... А если бы человек упал, ударился головой и умер? Тебя бы успокоили лет на 7
16:12:38 28-01-2024
Гость (12:58:06 28-01-2024) А если бы человек упал, ударился головой и умер? Тебя бы усп... 7 не 7. Но присел бы я
17:05:57 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... Если мороз, то сначала заходят те, кто на улице, по этикету.
10:35:33 29-01-2024
Гость (17:05:57 28-01-2024) Если мороз, то сначала заходят те, кто на улице, по этикету.... Сначала выходят, потом заходят, по этикету, назависимо от погоды. Хотя для тебя этикет - это пустой звук...
12:14:24 30-01-2024
Гость (10:35:33 29-01-2024) Сначала выходят, потом заходят, по этикету, назависимо от по... Быдлу не объяснить
17:08:48 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... Так не понятно, ты служил? Или ты кухонный боксер, на жене тренировался и победил бомжа с товарищами?
18:58:56 28-01-2024
Гость (17:08:48 28-01-2024) Так не понятно, ты служил? Или ты кухонный боксер, на жене т... Готов встретиться, пустышка
20:00:37 28-01-2024
Пузырек (09:03:55 28-01-2024) С месяц назад при выходе из Марии-Ра меня заталкивают обратн... В магазинах всюду видеокамеры. Поэтому четверо не вмешивались. Скорее всего у тебя медсправка, ты на учете, иначе бы полиция заинтересовалась, кто это руки распускает в общественном месте.
12:31:14 28-01-2024
Этим четверым было больше 12 лет? ))
17:13:45 28-01-2024
Гость (12:31:14 28-01-2024) Этим четверым было больше 12 лет? ))... Им было по 10 лет, а этому герою 12 лет.
13:26:38 28-01-2024
Уголовник-Участник СВО-Друг-Убийца-Подозреваемый, передан в военную прокуратуру-Участник СВО- замкнутый круг. Главное всё законно!