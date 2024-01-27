В Барнауле убили известного музыканта Тему Алтайского

Со слов знакомого погибшего, убийцу задержали

27 января 2024, 19:39, ИА Амител

Тема Алтайский / vk.com/temaaltayskiy

В Барнауле убили известного музыканта и композитора Артема Башкеева, более известного как Тема Алтайский. Ему было 34 года.

Как сообщил телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" знакомый погибшего, происшествие случилось в ночь на 27 января на улице Гущина.

"Убийца пойман, он участник СВО и передан в военную прокуратуру. <...> Тема считал его другом, а кончилось все ударом ножа в шею", – отметил он.

Со слов знакомого, Башкеев был добрым человеком и в меру своих возможностей помогал детским домам и делал другие хорошие вещи. "Дети остались без отца, жена – без мужа, мать – без сына", – написал он.

Тема Алтайский родился 9 сентября 1989 года. Автор таких треков, как "Я из Барнаула", "Малиновый рассвет" и многих других. Официальная страница музыканта во "ВКонтакте" насчитывает более 2,6 тыс. подписчиков.