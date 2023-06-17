Умер известный барнаульский врач Владимир Черненко

Ему был 61 год

17 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото предоставлено родственниками Владимира Черненко

В Барнауле 17 июня в возрасте 61 года скончался Владимир Черненко – врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ и ветеран труда, сообщили amic.ru родственники покойного.

После окончания лечебного факультета Алтайского государственного медицинского института в 1986 году Владимир Викторович работал врачом-хирургом в Благовещенской ЦРБ, в 1992 году возглавил отделение гнойной хирургии КГБУЗ "Городская больница № 3", с 1 сентября 2014 года данное отделение базируется в КГБУЗ "Городская больница № 8".

Является автором более 75 публикаций, нескольких монографий и авторских свидетельств на изобретение. Одновременно совмещал работу доцента кафедры общей хирургии в АГМУ.

За долгие годы работы Владимир Викторович сумел подготовить большое количество специалистов, которые успешно трудятся в больницах и поликлиниках края.

"Это был врач с большой буквы – внимательный, грамотный, эрудированный, высококвалифицированный специалист, бесконечно преданный своей профессии. Он всегда в своей работе ставил целью не только спасти саму жизнь пациента, но и максимально сохранить качество этой жизни. Как врача его любили и уважали и медицинское сообщество края, и многочисленные пациенты, которым он помог за свою долгую профессиональную деятельность", – рассказали родственники Владимира Черненко.

Прощание с Владимиром Викторовичем состоится 19 июня 2023 года по адресу ул. Аносова, 8, второй зал, с 13:30 до 15:00.

Редакция приносит соболезнования родным и близким.