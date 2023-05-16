В Барнауле устанавливают скульптуру Николая Чудотворца. Фото
Закончат установку 22 мая, после освятят
16 мая 2023, 14:40, ИА Амител
Скульптура Николая Чудотворца / Фото: amic.ru
В Барнауле устанавливают памятник Николаю Чудотворцу возле Никольского храма, расположенного на проспекте Ленина.
Закончат установку 22 мая, потом освятят. Памятник отлит на ростовском литейном заводе "Братья Костевы".
"Установлен в 2023 году по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия на средства семьи банкира Лукьяненко Валерия Васильевича", – говорится на табличке, размещённой на памятнике.
16:02:24 16-05-2023
Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя конечно это когда было то
16:17:17 16-05-2023
Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... Так памятник ставят не как идола, которому нужно поклоняться, а как память о святом, с которого нужно брать пример.
16:27:00 16-05-2023
Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... Ты когда в банкомат карту суёшь гораздо чаще поклоняешься идолу банкомату, ещё и молишься чтоб она вылезла обратно с косыми.
20:22:42 16-05-2023
Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... А памятники ВИЛу в Барнауле для чего установлены?
16:36:31 16-05-2023
Брать пример-это чудо являть?
17:16:51 16-05-2023
Гость (16:36:31 16-05-2023) Брать пример-это чудо являть?... Это значит жить по совести. То, что Николай творил чудеса - это следствие его святой жизни. Нам с вами это не грозит. Но постараться хотя бы надо жить правильно, не творить зла и прочее.
21:33:06 16-05-2023
Гость (16:36:31 16-05-2023) Брать пример-это чудо являть?... А что могёшь, если захочешь?
16:37:04 16-05-2023
А на этот памятник так же как на котика буду жаловаться возмущённые барнаульцы? Или это может быть воспринято как оскорбление чувств верующих? Чудотворцев можно, а котов нельзя?
18:03:28 16-05-2023
Котов можно. Пошлость нельзя.
18:02:00 16-05-2023
Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим памятники святым и пусть народ ищет утешение, для средневековья самое оно.
18:14:28 16-05-2023
Гость (18:02:00 16-05-2023) Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим ... Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как человеку выгодно в данный момент.
19:26:31 16-05-2023
Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... А без религии ты этого не понимаешь? А многие батюшки пример берут?
19:40:59 16-05-2023
Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читают единицы, в храм ходят, считают себя верующими, а законов божьих не знают. Памятники на улице, это мирская жизнь и их нужно ставить людям, которые ведут человечество или страну к прогрессу, героям, учёным.
19:47:17 16-05-2023
Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... можешь гадить, главное успей отблагодарить церковь
19:43:42 16-05-2023
Это всё на что можно надеяться в эти тёмные времена.
20:13:56 16-05-2023
Гость (18:02:00 16-05-2023) Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим ... А памятники ВИЛу - это зачем в Барнауле? Или это другое?
21:03:38 16-05-2023
Чем славен Лукьяненко?
21:30:07 16-05-2023
Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читают единицы, в храм ходят, считают себя верующими, Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читаютединицы, в храм ходят, считают себяверующими, .... что за бред несет?
09:58:51 17-05-2023
что за бред несет?- обычный бред сектанта, скорее всего баптиста.
02:10:12 18-05-2023
Че творят!!Одурели до одурения.Мало того что переименовали исконно русские названия всего и вся и натыкали где не попадя памятников в честь сионистов большевиков кровавых палачей русского народа так еще и памятники их соплеменникам иудохристианам лепят иудометки