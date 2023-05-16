В Барнауле устанавливают скульптуру Николая Чудотворца. Фото

В Барнауле устанавливают памятник Николаю Чудотворцу возле Никольского храма, расположенного на проспекте Ленина.

Закончат установку 22 мая, потом освятят. Памятник отлит на ростовском литейном заводе "Братья Костевы".

"Установлен в 2023 году по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия на средства семьи банкира Лукьяненко Валерия Васильевича", – говорится на табличке, размещённой на памятнике.