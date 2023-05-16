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В Барнауле устанавливают скульптуру Николая Чудотворца. Фото

Закончат установку 22 мая, после освятят

16 мая 2023, 14:40, ИА Амител

В Барнауле устанавливают памятник Николаю Чудотворцу возле Никольского храма, расположенного на проспекте Ленина.

Закончат установку 22 мая, потом освятят. Памятник отлит на ростовском литейном заводе "Братья Костевы".

"Установлен в 2023 году по благословению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия на средства семьи банкира Лукьяненко Валерия Васильевича", – говорится на табличке, размещённой на памятнике.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул религия памятники

Комментарии 20

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Гость

16:02:24 16-05-2023

Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя конечно это когда было то

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Гость

16:17:17 16-05-2023

Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... Так памятник ставят не как идола, которому нужно поклоняться, а как память о святом, с которого нужно брать пример.

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Гость

16:27:00 16-05-2023

Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... Ты когда в банкомат карту суёшь гораздо чаще поклоняешься идолу банкомату, ещё и молишься чтоб она вылезла обратно с косыми.

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Гость

20:22:42 16-05-2023

Гость (16:02:24 16-05-2023) Мне кажется в библии что-то было про поклонение идолам. Хотя... А памятники ВИЛу в Барнауле для чего установлены?

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Гость

16:36:31 16-05-2023

Брать пример-это чудо являть?

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Гость

17:16:51 16-05-2023

Гость (16:36:31 16-05-2023) Брать пример-это чудо являть?... Это значит жить по совести. То, что Николай творил чудеса - это следствие его святой жизни. Нам с вами это не грозит. Но постараться хотя бы надо жить правильно, не творить зла и прочее.

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Гость

21:33:06 16-05-2023

Гость (16:36:31 16-05-2023) Брать пример-это чудо являть?... А что могёшь, если захочешь?

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Гость

16:37:04 16-05-2023

А на этот памятник так же как на котика буду жаловаться возмущённые барнаульцы? Или это может быть воспринято как оскорбление чувств верующих? Чудотворцев можно, а котов нельзя?

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Гость

18:03:28 16-05-2023

Котов можно. Пошлость нельзя.

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Гость

18:02:00 16-05-2023

Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим памятники святым и пусть народ ищет утешение, для средневековья самое оно.

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Гость

18:14:28 16-05-2023

Гость (18:02:00 16-05-2023) Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим ... Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как человеку выгодно в данный момент.

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Гость

19:26:31 16-05-2023

Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... А без религии ты этого не понимаешь? А многие батюшки пример берут?

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Гость

19:40:59 16-05-2023

Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читают единицы, в храм ходят, считают себя верующими, а законов божьих не знают. Памятники на улице, это мирская жизнь и их нужно ставить людям, которые ведут человечество или страну к прогрессу, героям, учёным.

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александр

19:47:17 16-05-2023

Гость (18:14:28 16-05-2023) Религия напоминает людям, что жить надо по совести, а как че... можешь гадить, главное успей отблагодарить церковь

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александр

19:43:42 16-05-2023

Это всё на что можно надеяться в эти тёмные времена.

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Гость

20:13:56 16-05-2023

Гость (18:02:00 16-05-2023) Религия опиум для народа, науку на свалку истории, наставим ... А памятники ВИЛу - это зачем в Барнауле? Или это другое?

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Гость

21:03:38 16-05-2023

Чем славен Лукьяненко?

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Гость

21:30:07 16-05-2023

Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читают единицы, в храм ходят, считают себя верующими, Религии памятники не нужны, а бог живёт в каждом человеке, Библия это философский трактат о душе, только его читаютединицы, в храм ходят, считают себяверующими, .... что за бред несет?

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Гость

09:58:51 17-05-2023

что за бред несет?- обычный бред сектанта, скорее всего баптиста.

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Гость

02:10:12 18-05-2023

Че творят!!Одурели до одурения.Мало того что переименовали исконно русские названия всего и вся и натыкали где не попадя памятников в честь сионистов большевиков кровавых палачей русского народа так еще и памятники их соплеменникам иудохристианам лепят иудометки

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