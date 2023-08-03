В Барнауле установили еще одну балку на мосту по проспекту Ленина
Полностью смонтировать балки планируют к концу месяца
03 августа 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: barnaul.press
В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина смонтировали вторую балку пролета между третьей и четвертой опорами, сообщили в мэрии.
Работы проводились в "технологическое окно" в ночь на 3 августа.
Всего пролет будет состоять из шести таких балок, полностью смонтировать которые планируют к концу месяца. Затем строители приступят к укладке плит для формирования проезжей части.
Накануне губернатор Виктор Томенко рассказал, на сколько процентов готов этот мост.
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17:11:02 03-08-2023
посмотрел камеру - два крана грузят часть балки на тягач, один кран устанавливает части для сборки. И все на участке с 1 по 3 опору - никого нет, на малом путепроводе тоже никого нет. Как они собираются успеть не понятно.
17:21:38 03-08-2023
1122 (17:11:02 03-08-2023) посмотрел камеру - два крана грузят часть балки на тягач, о... Ну правильно, фотосессия с губернатором закончилась, массовка и рассосалась)))))))
17:23:54 03-08-2023
1122 (17:11:02 03-08-2023) посмотрел камеру - два крана грузят часть балки на тягач, о... все такие специалисты. прям спасу нет
17:27:35 03-08-2023
Смотрю камеру почти каждый день. Шевеление рабочих, конечно, не соответствуют важности задачи. Город парализован, а там три человека работают, ещё парочка стоит полчаса разговаривают... А должны сотню работяг согнать, чтобы каждый день прогресс был виден
18:31:03 03-08-2023
Балку положили - это не просто прорыв, это ПРОРЫВИЩЕ международного масштаба. В том то и фокус, что шевеления нет, а балку уложили. А то, что город колом, так это другой вопрос. Пешком ходите - полезно.
20:34:01 03-08-2023
Такое ощущение, что просто искусственно затягивают со строительство нового моста - отмывая деньги.
22:27:04 03-08-2023
– Степан, у гостя карета сломалась… – Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. – Починить сможешь? – За день сделаю. – А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. – А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… – А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс! – Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом.
23:09:45 03-08-2023
Растрынделись смерды - всё как надо идет. Дорожый налог заплатили?
12:49:09 04-08-2023
Каждую балку торжественно освещать в прессе.