В Барнауле установили еще одну балку на мосту по проспекту Ленина

Полностью смонтировать балки планируют к концу месяца

03 августа 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: barnaul.press

В Барнауле на путепроводе по проспекту Ленина смонтировали вторую балку пролета между третьей и четвертой опорами, сообщили в мэрии.

Работы проводились в "технологическое окно" в ночь на 3 августа.

Всего пролет будет состоять из шести таких балок, полностью смонтировать которые планируют к концу месяца. Затем строители приступят к укладке плит для формирования проезжей части.

Накануне губернатор Виктор Томенко рассказал, на сколько процентов готов этот мост.