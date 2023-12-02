В Барнауле установят памятник собаке, спасшей бойцов на СВО

О подвиге животного рассказал директор "Лесной сказки"

02 декабря 2023, 22:44, ИА Амител

Фото: vk.com/id179756346

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев установит памятник собаке-герою Варе.

Как рассказал руководитель "Лесной сказки", Варя помогала сибирским солдатам из мотострелковой бригады в зоне СВО: копала блиндажи, окапывалась и ходила с ними на задания и в дозор.

14 ноября бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться. Однако собаке не повезло: в нее попал осколок, животное погибло.