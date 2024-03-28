В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию Николая Рериха
Эксперты сочли самым подходящим проект мастерской Александра Деринга
28 марта 2024, 09:15, ИА Амител
В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию художника Николая Рериха, сообщили в мэрии.
Эксперты рассмотрели восемь эскизных проектов и на минувшем совещании оценили проект памятного знака творческой мастерской Александра Деринга как самый подходящий. Основным материалом этого памятника будет гранит, а установить его предлагают в сквере на улице Приречной.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев объяснил, почему лидировал именно этот вариант: "Он не несет большой визуальной нагрузки в силу своей лаконичности объемно-пространственного решения. Также памятник вписывается в окружающую среду сквера более удачно в сравнении с другими предложенными вариантами".
Планируемая дата открытия памятного знака — 3 июля 2024 года. Мэр Барнаула Вячеслав Франк уже попросил Деринга курировать работу над проектом и поручил профильным комитетам разработать дорожную карту его реализации.
11:11:56 28-03-2024
А почему не показать другие варианты которые были? Я объясню почему хочется посмотреть другие работы, для меня Воробьев ассоциируется с человеком который на лево и направо раздает разрешения на строительство домов, там где строить то нельзя, а Деринг как модный архитектор, чьи работы продвигаются везде. Может я не прав, но такую точку зрения имею. Так вот, хотелось бы увидеть другие "несущие большую визуальную нагрузку" проекты памятника, что бы убедиться в очередной раз, можно?!
12:19:28 28-03-2024
Гость (11:11:56 28-03-2024) А почему не показать другие варианты которые были? Я объясн... тоже интересно взглянуть
12:43:39 28-03-2024
Через 150 лет памятник Блиновской будут ставить?
13:51:37 28-03-2024
Иногда надо и добавить визуальной нагрузки, чтобы памятники городские ну хоть как-то отличались от кладбищенских
15:31:51 28-03-2024
Рерих сатанист, ему вообще не надо памятник ставить.
21:54:32 02-04-2024
лучше ничего не нужно чем такую дрянь. Рерих достоин очень разнообразен значителен его творчество как художника оставило удивительны след.Где это в представленом памятнике .(геологам)
21:45:12 04-04-2024
полное скудоумие у всех кто принимал в это участие