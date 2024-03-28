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В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию Николая Рериха

Эксперты сочли самым подходящим проект мастерской Александра Деринга

28 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию художника Николая Рериха, сообщили в мэрии.

Эксперты рассмотрели восемь эскизных проектов и на минувшем совещании оценили проект памятного знака творческой мастерской Александра Деринга как самый подходящий. Основным материалом этого памятника будет гранит, а установить его предлагают в сквере на улице Приречной.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев объяснил, почему лидировал именно этот вариант: "Он не несет большой визуальной нагрузки в силу своей лаконичности объемно-пространственного решения. Также памятник вписывается в окружающую среду сквера более удачно в сравнении с другими предложенными вариантами".

Планируемая дата открытия памятного знака — 3 июля 2024 года. Мэр Барнаула Вячеслав Франк уже попросил Деринга курировать работу над проектом и поручил профильным комитетам разработать дорожную карту его реализации.

Барнаул памятники

Комментарии 7

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Гость

11:11:56 28-03-2024

А почему не показать другие варианты которые были? Я объясню почему хочется посмотреть другие работы, для меня Воробьев ассоциируется с человеком который на лево и направо раздает разрешения на строительство домов, там где строить то нельзя, а Деринг как модный архитектор, чьи работы продвигаются везде. Может я не прав, но такую точку зрения имею. Так вот, хотелось бы увидеть другие "несущие большую визуальную нагрузку" проекты памятника, что бы убедиться в очередной раз, можно?!

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Элен без ребят

12:19:28 28-03-2024

Гость (11:11:56 28-03-2024) А почему не показать другие варианты которые были? Я объясн... тоже интересно взглянуть

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Гость

12:43:39 28-03-2024

Через 150 лет памятник Блиновской будут ставить?

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Урбанизко

13:51:37 28-03-2024

Иногда надо и добавить визуальной нагрузки, чтобы памятники городские ну хоть как-то отличались от кладбищенских

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Гость

15:31:51 28-03-2024

Рерих сатанист, ему вообще не надо памятник ставить.

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сергей

21:54:32 02-04-2024

лучше ничего не нужно чем такую дрянь. Рерих достоин очень разнообразен значителен его творчество как художника оставило удивительны след.Где это в представленом памятнике .(геологам)

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сергей

21:45:12 04-04-2024

полное скудоумие у всех кто принимал в это участие

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