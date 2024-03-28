В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию Николая Рериха

Эксперты сочли самым подходящим проект мастерской Александра Деринга

28 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле утвердили проект памятного знака, посвященного 150-летию художника Николая Рериха, сообщили в мэрии.

Эксперты рассмотрели восемь эскизных проектов и на минувшем совещании оценили проект памятного знака творческой мастерской Александра Деринга как самый подходящий. Основным материалом этого памятника будет гранит, а установить его предлагают в сквере на улице Приречной.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев объяснил, почему лидировал именно этот вариант: "Он не несет большой визуальной нагрузки в силу своей лаконичности объемно-пространственного решения. Также памятник вписывается в окружающую среду сквера более удачно в сравнении с другими предложенными вариантами".

Планируемая дата открытия памятного знака — 3 июля 2024 года. Мэр Барнаула Вячеслав Франк уже попросил Деринга курировать работу над проектом и поручил профильным комитетам разработать дорожную карту его реализации.