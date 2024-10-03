В Барнауле увековечили память заслуженного учителя физики Олега Львова
В гимназии № 42 появился мурал с его изображением
03 октября 2024, 17:00, ИА Амител
В барнаульской гимназии № 42 появился мурал с портретом заслуженного учителя физики Олега Львова. Он создал первый на Алтае школьный компьютерный класс и первый в Сибири школьный интернет-центр. Его методы обучения известны по всей стране. Учитель работал в гимназии № 42. В этом году он отметил бы столетие, поэтому школа решила увековечить память педагога. Мурал выполнила компания "ЯМогу принт" при поддержке фонда "Мой Алтай".
В преддверии нового учебного года в Барнауле стартовал проект партии "Единая Россия" "Лица героев", в рамках которого школы украшают изображениями выдающихся людей и защитников Родины. За его реализацию отвечает депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева."У детей должна быть возможность учить историю не только по учебникам. Окружающая обстановка в школе тоже может способствовать развитию интереса к изучению истории своей страны. Именно этого мы добиваемся, изображая на школьных стенах людей, достойных быть примером для подрастающего поколения", – рассказала Марина Понкрашева.Например, художница Александра Жеребило украсила школу № 24 изображением летчицы времен ВОВ Марии Долиной. На счету девушки 72 боевых вылета, 45 тонн сброшенных бомб и три сбитых вражеских истребителя. Но на портрете Мария изображена улыбающейся девушкой в военной форме.
А в 131-й гимназии появилась экспозиция "Без срока давности", состоящая из семи тематических зон: "У войны недетское лицо", "Алтай фронту", "Сила слабых: женщины на войне", "Герои негромких профессий", "Города-герои", "Бессмертный полк" и "СВОи". А началось все со стены памяти в честь учительницы Матрены Вольской, которая спасла от нацистов 3225 детей. Ее портрет украшает гимназию благодаря проекту "Лица героев".
07:46:30 04-10-2024
По-моему, учителя и врачи -самые достойные профессии для увековечения конкретных специалистов.Прекрасно, что ученики(бывшие, в том числе) предложили увековечить имена первого директора школы 40 в Барнауле И.Н. Креслина, нар.учителя СССР Р.С, Овсиевской, сейчас очень известного учителя физики О.Р. Львова. Он с физикой в голове, наверно, родился. Как-тор мы ехали в электричке ещё в советские времена, сидели случайно рядом, я о нём и раньше слышал, он меня не знал, и он вдруг стал объяснять почему изменяется сигнал электрички при движении поезда к нам и от нас. Он не знал, что я по квалификации "инженер-физик", но я подхватил его разговор.И мы от Черепаново до Барнаула даже не заметили,как добрались до Барнаула в разговорах о физике. Интереснейший был человек.Наверно, тоже "Учитель " с большой буквы, как и мои дорогие учителя в 50-е- 60-е годы школы номер 40, которых я до сих пор помню и чту, испытываю к ним глубочайшее уважение. Я с удовольствием поздравляю учителей гимназии 4,где учился я и моя внучка, гимназии 45, где училась моя дочь и учится моя вторая внучка с "Днём учителя", который мы будем отмечать завтра! Я желаю учителям крепчайшего здоровья, ибо даже по младшей внучке вижу, насколько ученики самостоятельны, имеют свое мнение и трудно их переубеждать, а чтобы переубедить, учить нужны здоровье физическое, психологическое, а так же иметь очень большую стрессоустойчивость..Времена ведь меняются.. .Успехов вам в вашей важнейшей работе с подрастающим, очень непростым молодым поколением!
07:57:41 04-10-2024
Извините, надо читать "...учителей гимназии 40..."
11:37:54 04-10-2024
на город типа бийска думаю достаточно 2 класса углубленной физики, 2 математики, 10-15 чел в классе. комплект суперучителей. физикам - упакованный лабораторный класс. математикам - бумагу в клетку побольше.
всё.
остальным - минимум. кто проявит - того приглашать, но много и не будет.
и нечего гнать вал - проходили, поняли.