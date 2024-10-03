В Барнауле увековечили память заслуженного учителя физики Олега Львова

В гимназии № 42 появился мурал с его изображением

03 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Изображение учителя на стене в гимназии / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В барнаульской гимназии № 42 появился мурал с портретом заслуженного учителя физики Олега Львова. Он создал первый на Алтае школьный компьютерный класс и первый в Сибири школьный интернет-центр. Его методы обучения известны по всей стране. Учитель работал в гимназии № 42. В этом году он отметил бы столетие, поэтому школа решила увековечить память педагога. Мурал выполнила компания "ЯМогу принт" при поддержке фонда "Мой Алтай".

В преддверии нового учебного года в Барнауле стартовал проект партии "Единая Россия" "Лица героев", в рамках которого школы украшают изображениями выдающихся людей и защитников Родины. За его реализацию отвечает депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева."У детей должна быть возможность учить историю не только по учебникам. Окружающая обстановка в школе тоже может способствовать развитию интереса к изучению истории своей страны. Именно этого мы добиваемся, изображая на школьных стенах людей, достойных быть примером для подрастающего поколения", – рассказала Марина Понкрашева.Например, художница Александра Жеребило украсила школу № 24 изображением летчицы времен ВОВ Марии Долиной. На счету девушки 72 боевых вылета, 45 тонн сброшенных бомб и три сбитых вражеских истребителя. Но на портрете Мария изображена улыбающейся девушкой в военной форме.

Мероприятие, посвященное памяти педагога / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

А в 131-й гимназии появилась экспозиция "Без срока давности", состоящая из семи тематических зон: "У войны недетское лицо", "Алтай фронту", "Сила слабых: женщины на войне", "Герои негромких профессий", "Города-герои", "Бессмертный полк" и "СВОи". А началось все со стены памяти в честь учительницы Матрены Вольской, которая спасла от нацистов 3225 детей. Ее портрет украшает гимназию благодаря проекту "Лица героев".