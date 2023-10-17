В Барнауле уже в 16-й раз прошел Алтайский ИТ-форум
Его посетили сотни экспертов и игроков информационного рынка
17 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KE8Qc
Бизнесмены, федеральные и региональные чиновники, ИТ-специалисты – XVI Алтайский ИТ-форум собрал сотни людей, связанных с перспективной и динамично развивающейся сферой цифровых технологий. Мероприятие прошло 12-13 октября в новом корпусе РАНХиГС на ул. Партизанской, 187.
День первый
Главное мероприятие первого дня – пленарное заседание. На нем выступили президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Ассоциации ТПП Сибири Борис Чесноков, директор научно-технического центра "Галэкс" (генеральный партнер мероприятия) Владимир Графеев, зампред алтайского правительства Виталий Снесарь и другие.
Немало гостей собрала и экспозона, где десятки предприятий предлагали свои продукты – как программные, так и технические. Также работали тематические секции, где обсуждали актуальные вопросы ИТ-отрасли – кибербезопасность, ИТ-инфраструктура и кадровые проблемы.
А еще в первый день форума наградили победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового", провели тренировку по обеспечению кибербезопасности на специальном полигоне и даже матч по мини-футболу.
День второй
На площадке форума состоялось заседание комиссии по цифровой трансформации Алтайского края, посвященной переходу на отечественное ПО. На секциях в этот день обсуждали вопросы импортозамещения в исполнительных органах края, истории успешной практики в этом вопросе и ограничения, с которыми приходится сталкиваться в процессе.
Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел заседание по развитию ИТ и обсудил региональные аспекты обеспечения безопасности информационных систем и критической информационной инфраструктуры бизнеса. В числе выступавших были директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов и председатель совета по развитию ИТ и цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.
Идеальный формат
Участники отметили, что такой формат обсуждения проблем и перспектив отрасли очень удобен. Об этом же говорят и в правительстве региона.
"Насыщенность и содержательность программы, статус и авторитет приглашенных экспертов и активный интерес участников ИТ-сообщества традиционно позволили обеспечить на высоком уровне создание дискуссионных площадок ИТ-Форума", – так оценил прошедшее мероприятие глава краевого Минцифры Евгений Зрюмов.
ООО "НТЦ Галэкс"
10:04:47 17-10-2023
сотни экспертов и игроков --- может и по брони решали
11:31:06 17-10-2023
очередное потешное мероприятие, куча балаболов от ит, свадебные генералы, единицы спецов с потерянным взглядом непонимающих на какую клоунаду попали. Обсуждение пустых тем из серии цифровизация цифровых цифр
15:21:36 18-10-2023
Абсолютно верно сказано