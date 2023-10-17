В Барнауле уже в 16-й раз прошел Алтайский ИТ-форум

Его посетили сотни экспертов и игроков информационного рынка

17 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KE8Qc

Алтайский ИТ-форум / Фото: Дмитрий Медведев

Бизнесмены, федеральные и региональные чиновники, ИТ-специалисты – XVI Алтайский ИТ-форум собрал сотни людей, связанных с перспективной и динамично развивающейся сферой цифровых технологий. Мероприятие прошло 12-13 октября в новом корпусе РАНХиГС на ул. Партизанской, 187.

День первый

Главное мероприятие первого дня – пленарное заседание. На нем выступили президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края и Ассоциации ТПП Сибири Борис Чесноков, директор научно-технического центра "Галэкс" (генеральный партнер мероприятия) Владимир Графеев, зампред алтайского правительства Виталий Снесарь и другие.

Немало гостей собрала и экспозона, где десятки предприятий предлагали свои продукты – как программные, так и технические. Также работали тематические секции, где обсуждали актуальные вопросы ИТ-отрасли – кибербезопасность, ИТ-инфраструктура и кадровые проблемы.

А еще в первый день форума наградили победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового", провели тренировку по обеспечению кибербезопасности на специальном полигоне и даже матч по мини-футболу.

































Алтайский ИТ-форум / Фото: Дмитрий Медведев

День второй

На площадке форума состоялось заседание комиссии по цифровой трансформации Алтайского края, посвященной переходу на отечественное ПО. На секциях в этот день обсуждали вопросы импортозамещения в исполнительных органах края, истории успешной практики в этом вопросе и ограничения, с которыми приходится сталкиваться в процессе.

Совет Торгово-промышленной палаты РФ провел заседание по развитию ИТ и обсудил региональные аспекты обеспечения безопасности информационных систем и критической информационной инфраструктуры бизнеса. В числе выступавших были директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов и председатель совета по развитию ИТ и цифровой экономики ТПП РФ, исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.

Идеальный формат

Участники отметили, что такой формат обсуждения проблем и перспектив отрасли очень удобен. Об этом же говорят и в правительстве региона.

"Насыщенность и содержательность программы, статус и авторитет приглашенных экспертов и активный интерес участников ИТ-сообщества традиционно позволили обеспечить на высоком уровне создание дискуссионных площадок ИТ-Форума", – так оценил прошедшее мероприятие глава краевого Минцифры Евгений Зрюмов.

ООО "НТЦ Галэкс"

Реклама