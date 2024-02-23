В Барнауле в честь 23 Февраля возложили цветы на Мемориале Славы
В мероприятии поучаствовали мэр и губернатор
23 февраля 2024, 14:00, ИА Амител
Возложение цветов на Мемориале Славы / Фото: barnaul.org
В Барнауле 23 февраля почтили память защитников Отечества возложением цветов на Мемориале Славы, сообщили в мэрии.
Помимо жителей города, в мероприятии поучаствовали представители силовых ведомств и общественных организаций, а также губернатор Виктор Томенко, мэр Вячеслав Франк и другие представители власти.
Как прошла церемония – в фоторепортаже городской администрации.
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