В Барнауле в ДТП на улице Малахова пострадали два пенсионера
Пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия
09 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
ДТП на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась 9 ноября в 15:30 возле дома № 88.
Предварительно установили, что 45-летняя женщина за рулем Suzuki SX4 при перестроении не уступила дорогу попутному автомобилю "Лада Ларгус" под управлением 76-летнего мужчины и столкнулась с ним.
В итоге "Ларгус" врезался в столб. Его водитель и 83-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медпомощь на месте.
Полицейские проводят проверку.
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