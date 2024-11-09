В Барнауле в ДТП на улице Малахова пострадали два пенсионера

Пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия

09 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

ДТП на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 9 ноября в 15:30 возле дома № 88.

Предварительно установили, что 45-летняя женщина за рулем Suzuki SX4 при перестроении не уступила дорогу попутному автомобилю "Лада Ларгус" под управлением 76-летнего мужчины и столкнулась с ним.

В итоге "Ларгус" врезался в столб. Его водитель и 83-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медпомощь на месте.

Полицейские проводят проверку.