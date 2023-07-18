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В Барнауле в двух местах перекроют улицу Брестскую в связи с перекладкой теплосети

На движение транспорта по проспекту Ленина это пока не скажется

18 июля 2023, 09:44, ИА Амител

Участок перекрытия / Изображение: СГК Барнаул
Участок перекрытия / Изображение: СГК Барнаул

В Барнауле с 10 часов утра 18 июля перекроют два участка улицы Брестской в связи с перекладкой 550 метров теплосети, сообщили в СГК.

Проложат ее по обе стороны от проспекта Ленина. Движение транспорта по нему пока остается неизменным, так как работы разбили на два этапа. В рамках первого закроют: 

  • ул. Брестскую от дома № 14 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части;
  • ул. Брестскую от дома № 11 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части.

"Таким образом поворот Ленина – Брестская по четной и нечетной стороне будет невозможен", – подчеркнули в компании.

Также добавили, что подрядчик будет работать сразу с двух сторон. Один участок планируют заменить до 20 августа, "на второй понадобится чуть больше времени".

ремонт Бизнес Барнаула

Комментарии 2

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Гость

15:18:23 18-07-2023

Блин, теперь к Арбитражу не подъехать совсем..... А как же люди, там же тупик дальше?

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Гость

18:00:44 18-07-2023

Про простых людей, как обычно, забыли. Как теперь добираться в тупиковую часть ул.Брестская на личных машинах, как проедет скороя помощь и прочие службы ? Все это нужно было заранее спланировать и в этом же сообщении указать на решение этой проблемы. Как бы прокуратуре не пришлось дальше разбираться.

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