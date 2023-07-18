В Барнауле в двух местах перекроют улицу Брестскую в связи с перекладкой теплосети

На движение транспорта по проспекту Ленина это пока не скажется

18 июля 2023, 09:44, ИА Амител

Участок перекрытия / Изображение: СГК Барнаул

В Барнауле с 10 часов утра 18 июля перекроют два участка улицы Брестской в связи с перекладкой 550 метров теплосети, сообщили в СГК.

Проложат ее по обе стороны от проспекта Ленина. Движение транспорта по нему пока остается неизменным, так как работы разбили на два этапа. В рамках первого закроют:

ул. Брестскую от дома № 14 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части;

ул. Брестскую от дома № 11 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части.

"Таким образом поворот Ленина – Брестская по четной и нечетной стороне будет невозможен", – подчеркнули в компании.

Также добавили, что подрядчик будет работать сразу с двух сторон. Один участок планируют заменить до 20 августа, "на второй понадобится чуть больше времени".