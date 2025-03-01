В Барнауле в первый день весны убирают снег 74 единицы техники

Рабочие очищают дороги и тротуары

01 марта 2025, 15:25, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 1 марта в уборке снега задействовали 74 единицы техники и 116 дорожников, сообщили в мэрии.

Из-за обильных осадков выходные для дорожной службы сделали рабочими.

В первый день весны они очищают тротуары на улицах Димитрова, Профинтерна, Кавалерийской, Телефонной, Советской Армии, Шукшина и других. Также проводят противогололедную обработку дорог на Титова, Молодежной, Попова, Челюскинцев, Социалистическом, Красноармейском и прочих участках. Кроме того, вывозят снег с Комсомольского, Ленина, Строителей, Калинина, Матросова, Попова и Змеиногорского тракта.

По прогнозу синоптиков, 1 марта в Барнауле будет от -3 до -5 градусов. В первой половине дня – небольшой снег.