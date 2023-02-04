В Барнауле внезапно закрылся клуб Che Guevara

По какой причине – пока неизвестно

04 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле закрылся популярный ночной клуб Che Guevara, расположенный на Красноармейском проспекте.

Об этом во "ВКонтакте" сообщили организаторы концерта группы "Свидание", которая должна была выступить в заведении 24 марта.

"Бар Che Guevara внезапно закрылся вместе с нашей предоплатой. В связи с этим произошли изменения (которые мы оцениваем как позитивные – говорят, Che был не очень)", – сказано в посте.

Отмечается, что концерт состоится "в более достойном месте" – в Hairy Lemon Pub на Лазурной.

По какой причине закрылся Che Guevara, пока неизвестно. На странице клуба во "ВКонтакте" сообщений об этом нет.