В Барнауле внезапно закрылся клуб Che Guevara
По какой причине – пока неизвестно
04 февраля 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле закрылся популярный ночной клуб Che Guevara, расположенный на Красноармейском проспекте.
Об этом во "ВКонтакте" сообщили организаторы концерта группы "Свидание", которая должна была выступить в заведении 24 марта.
"Бар Che Guevara внезапно закрылся вместе с нашей предоплатой. В связи с этим произошли изменения (которые мы оцениваем как позитивные – говорят, Che был не очень)", – сказано в посте.
Отмечается, что концерт состоится "в более достойном месте" – в Hairy Lemon Pub на Лазурной.
По какой причине закрылся Che Guevara, пока неизвестно. На странице клуба во "ВКонтакте" сообщений об этом нет.
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