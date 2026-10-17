В Барнауле вновь задерживают и отменяют рейсы в Москву и обратно

На этот раз позже прибудет и самолет из Казани

17 октября 2026, 12:50, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В аэропорту Барнаула 17 октября задержали вылеты в московский Шереметьево, а также отменили несколько рейсов. Информацию об этом указали на онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Барнаула в Москву, запланированный на 05:50, перенесен на 19:50. Два рейса из Шереметьево и обратно, которые должны были вылететь в 08:45 и 10:00 соответственно, отменили.

Самолет из Казани тоже задержали, он прибудет в Барнаул в 13:16.

Проблемы с авиасообщением между Барнаулом и Москвой наблюдаются уже несколько дней — с 12 октября. Например, 16 октября пассажирам двух самолетов пришлось провести в ожидании вылета от семи до десяти часов. Сбои в работе аэропортов связывали с атаками беспилотников на Московскую область.