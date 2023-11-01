В Барнауле водитель маршрутки выгнал пассажирку с собакой
Студентка подчеркнула, что такой инцидент произошел с ней впервые
01 ноября 2023, 18:01, ИА Амител
Водитель маршрутки № 27 выгнал из салона пассажирку с собакой в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал "Черное и белое Барнаул", инцидент произошел утром 30 октября.
Девушка рассказала, что она студентка кинологического техникума и должна быть на занятиях с собакой. В районе ее проживания это единственный транспорт, который едет до нужной остановки. Когда она зашла в маршрутку со своим питомцем, салон не был заполнен пассажирами.
Студентка подчеркнула, что такой инцидент произошел с ней впервые, водители раньше не имели к ней каких-либо претензий. Она решила придать ситуацию огласке, чтобы водители относились более терпимо к пассажирам с животными.
18:32:10 01-11-2023
Да и пёс с ней.
19:13:49 01-11-2023
А почему все должны ехать с этой вонючей собакой
20:51:41 01-11-2023
Ольга (19:13:49 01-11-2023) А почему все должны ехать с этой вонючей собакой... С тобой, вонючим, же ездят.
09:50:23 02-11-2023
Гость (20:51:41 01-11-2023) С тобой, вонючим, же ездят.... "Же ездят" в твоей родной деревне. Это там у тебя, наверное, все мужики с перегаром. Перебралась в город- учись писать грамотно. Хотя, как говорят, девушку можно вывезти из деревни, а вот деревню из девушки- никогда...
10:01:24 02-11-2023
Гость (09:50:23 02-11-2023) "Же ездят" в твоей родной деревне. Это там у тебя, наверное,... Вот ничего себе, оказывается все в городе грамотно пишут. Давай ещё накидывай юмора, очень нравится.
11:22:24 02-11-2023
Гость (20:51:41 01-11-2023) С тобой, вонючим, же ездят.... По сравнению с тобой, с твоей вонью во время месячных, все собаки курят нервно в сторонке. Мерзкий тошнотворный запах
12:18:12 02-11-2023
Гость (11:22:24 02-11-2023) По сравнению с тобой, с твоей вонью во время месячных, все с... какие еще месячные? бггг.... ты маленький школьник и оскорбления у тебя очень наивные и детские. Улыбнуло
11:01:24 02-11-2023
Ольга (19:13:49 01-11-2023) А почему все должны ехать с этой вонючей собакой... Во-первых, с чего вы взяли, что она вонючая. От людей пахнет сильнее, чем от животных, за которыми следят хозяева. Во-вторых, она имела полное права на поездку вместе с животным, законодательство РФ никаким образом это не запрещает, если соблюдены все меры (например, короткий поводок). В-третьих, с такой агрессией к животным вам точно нужно к психологу
11:18:15 02-11-2023
Гость (11:01:24 02-11-2023) Во-первых, с чего вы взяли, что она вонючая. От людей пахнет... Собаки все воняют псиной, это их природный запах. То что хозяева их его могут не ощущать, т.к. уже привыкли, принюхались, т.к. у самих уже одежда провоняла этим запахом, как и вся квартира, это да, но все остальные эту вонь чувствуют прекрасно. Собака не может не вонять.
13:46:47 02-11-2023
Гость (11:18:15 02-11-2023) Собаки все воняют псиной, это их природный запах. То что хоз... Вы неправы. У моих близких друзей 2 пса. Один- чистокровная дворняга, второй- наполовину спаниель, наполовину неизвестный. Так вот- "дворянин" вообще никак не пахнет, а вот сын спаниелихи воняет так, что рвотный рефлекс подкрадывается. Я не собачник и я не могу "принюхаться", пишу как есть. Факт- не все собаки пахнут.
19:41:50 01-11-2023
Перевози в соответствии с правилами и будет тебе счастье -намордники, клетки и не только. Водитель все правильно сделал. Хочешь особых условий - обеспечь их самостоятельно.
19:42:55 01-11-2023
В итоге не на водителя, а на себя внимание обратила
19:45:43 01-11-2023
Если собака была в наморднике и не мешала другим пассажирам, претензии к водителю уместны. Если нет - пусть студентка идёт пешком. Как говорится, семеро одного не ждут.
20:08:57 01-11-2023
А я была на продовольственной ярмарке, так там тоже была дама с собачкой и эта псина навалила кучу прямо около прилавка деликатесов. Дама даже не убрала за ней и очень было не приятно. А если собачка и в автобусе навалит? Девушка останется и вымыет салон?
20:53:09 01-11-2023
Гость (20:08:57 01-11-2023) А я была на продовольственной ярмарке, так там тоже была дам... А если мужик навалит в автобусе (было такое реально на моей памяти), то с ним что делать? Не пускать мужиков в автобус теперь?
09:56:06 02-11-2023
Гость (20:53:09 01-11-2023) А если мужик навалит в автобусе (было такое реально на моей ... Ну приспичило дяденьке, бывает. Воспитанный человек не будет обращать внимание на недостатки другого ;-)
11:21:20 02-11-2023
Гость (20:53:09 01-11-2023) А если мужик навалит в автобусе (было такое реально на моей ... За всю жизнь ни разу не встречал чтобы кто-то из людей нагадил в салоне, а вот собаки делают это регулярно и им наплевать салон это или нет, как и их тупым хозяевам. Языком надо заставлять собачников вылизывать все г...., что их собачка навалила, тогда дойдет до них точно.
06:52:38 02-11-2023
Гость (20:08:57 01-11-2023) А я была на продовольственной ярмарке, так там тоже была дам... приведу другой пример: я живу в центре и каждая понаехавшая деревенская алкашня считает своим долгом зайти и нагадить у нас во дворе. что делать предложите? запретить пьющим гулять в центре города?
09:52:22 02-11-2023
Элен без ребят (06:52:38 02-11-2023) приведу другой пример: я живу в центре и каждая понаехавшая ... Объясните, пожалуйста, связь между гадящей алкашней в подъезде и провозом грязной вонючей псины в общественном транспорте?
12:59:45 02-11-2023
Гость (09:52:22 02-11-2023) Объясните, пожалуйста, связь между гадящей алкашней в подъез... в ОТ каждую минуту проезжает сотни вонючих... да, некоторых точно можно назвать псинами. а для перевозки нормальных животных существуют правила. если девушка их нарушила- идет пешком. если нет, то водилу нужно наказать. вопросы?
21:15:31 01-11-2023
Не совсем понимаю злобных комментариев. Рассуждать на фантазии" а что будет " дурость несусветная. А если вам станет плохо и вы обрыгаете салон,или начихаете,накашлеете и пр. Вас тоже выкинуть ,и протесь пешком. Есть правила перевозки животных в общественном транспорте. Уверенная собака ( крупная) была с наследником, а мелкую девушка уезда бы в переписке или в куртке,а насчёт вонючей...так ещё не известно кто из поссажиро вонючей. Мужики с перегаром, злобные Мегары в духах.
08:25:20 02-11-2023
Гость (21:15:31 01-11-2023) Не совсем понимаю злобных комментариев. Рассуждать на фантаз... собака ( крупная) была с наследником, а мелкую девушка уезда бы в переписке или в куртке смешной текст...очепятки))))
09:54:08 02-11-2023
Гость (21:15:31 01-11-2023) Не совсем понимаю злобных комментариев. Рассуждать на фантаз... Вообще, правильно писать: - "мегеры". Но вам, деревенским, и так сойдет...
00:01:26 02-11-2023
Что за кинологический техникум? Водитель всё правильно сделал.
06:46:21 02-11-2023
Гость (00:01:26 02-11-2023) Что за кинологический техникум? Водитель всё правильно сдела... есть такой. Алтайский техникум кинологии называется. где- то на Попова.
06:48:17 02-11-2023
Элен без ребят (06:46:21 02-11-2023) есть такой. Алтайский техникум кинологии называется. где- то на Попова. ... садись два. он в центре находится.
06:55:13 02-11-2023
Гость (06:48:17 02-11-2023) садись два. он в центре находится.... да все равно где. пусть будет в центре.
09:20:30 02-11-2023
Элен без ребят (06:46:21 02-11-2023) есть такой. Алтайский техникум кинологии называется. где- то... На Ползунова. И эти студенты лучше Вас знают правила поведения как для животных, так и для пассажиров. Собака для них, так же как и учебник с тетрадью для обучающихся. Площадка для дрессуры на Власихинской, само здание колледжа на месте старого клуба ДОСААФ. Вот где администрации города и края задуматься - а ведь это будущие поисковики, спасатели, и т.п.
12:55:48 02-11-2023
Гость (09:20:30 02-11-2023) На Ползунова. И эти студенты лучше Вас знают правила поведен... а я то тут причем? я животных люблю, в отличие от маршрутчиков.
08:40:44 02-11-2023
Ну-ка брысь со своею сукой.это не сука,это кобель.вот я ему и говорю
09:39:48 02-11-2023
Гость (08:40:44 02-11-2023) Ну-ка брысь со своею сукой.это не сука,это кобель.вот я ему ... ))))))))))))))))))))))
09:21:35 02-11-2023
На 27 маршрутке работает один жирный гоблин, которому все подряд не нравятся: студенты, которые, как ему кажется, всё врут, что перевели ему на карту, пассажиры, которые требуют валидатор (которого нет), не удивлюсь, если ему и собака помешала.
09:58:17 02-11-2023
Гость (09:21:35 02-11-2023) На 27 маршрутке работает один жирный гоблин, которому все по... Не нагнетайте. Как будто на других маршрутах мало гоблинов...
13:40:18 02-11-2023
Гость (09:58:17 02-11-2023) Не нагнетайте. Как будто на других маршрутах мало гоблинов..... Мне "повезло" только в одном автобусе, и это был как раз 27. Но охотно верю, что гоблины расплодились бесконтрольно.
13:53:00 02-11-2023
Всем, кому не нравится природный запах собаки посоветую насладиться букетом ароматов немытых тел, алкогольного перегара, табачной смоляной вони и очень дешёвых парфюмерных средств линейки АКС, совершив утренний променад на трамвае №2 от района Моторного завода до района Пивзавода в промежутке времени с 7 до 8 утра и вечерним променадом на нём же с 17 до 18 часов. Вы после этого запахом собаки наслаждаться будете.
13:56:26 02-11-2023
все правильно,задолбали эти собачники,нигде нет от них покоя-везде пруться
14:34:47 02-11-2023
гость (13:56:26 02-11-2023) все правильно,задолбали эти собачники,нигде нет от них покоя... жаль к тебе в школу не приперлись, писать бы научили грамотно.
15:32:58 02-11-2023
Гость (14:34:47 02-11-2023) жаль к тебе в школу не приперлись, писать бы научили грамотн... Видимо, в твою школу они уже приходили. Не только пописать, но и погадить в комментариях научили...