В Барнауле водитель маршрутки выгнал пассажирку с собакой

Студентка подчеркнула, что такой инцидент произошел с ней впервые

01 ноября 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Водитель маршрутки № 27 выгнал из салона пассажирку с собакой в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал "Черное и белое Барнаул", инцидент произошел утром 30 октября.

Девушка рассказала, что она студентка кинологического техникума и должна быть на занятиях с собакой. В районе ее проживания это единственный транспорт, который едет до нужной остановки. Когда она зашла в маршрутку со своим питомцем, салон не был заполнен пассажирами.

Студентка подчеркнула, что такой инцидент произошел с ней впервые, водители раньше не имели к ней каких-либо претензий. Она решила придать ситуацию огласке, чтобы водители относились более терпимо к пассажирам с животными.