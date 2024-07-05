В Барнауле водители трамваев пожаловались на "заросшие" пути

По их словам, из-за этого ломаются вагоны

05 июля 2024, 16:41, ИА Амител

Трамвайные пути / Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле водители трамваев пожаловались, что вокруг рельсов разрастаются деревья и мешают проезду вагонов. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Машинисты утверждают, что ветки цепляются за вагоны, царапают корпуса и ломают зеркала. Из-за этого заваливаются пантографы и, как следствие, рвется контактная сеть.

"Из-за этого простои, поломки, возгорания вагонов. Зеленхоз телефон не берет. Вагоны стоят в депо с поломками. Пусть наведут порядок", – говорится в сообщении обратившейся.

В администрации отметили, что два раза в год работники энергослужбы и службы пути МУП "Горэлектротранс" очищают охранную зону контактной сети. Также обрезаются ветви и молодая поросль на всей протяженности линий.

"Так, в текущем году было направлено восемь обращений, на основании которых была произведена обрезка по улицам Анатолия и улице Ломоносова силами МБУ "Благоустройство и озеленение" г. Барнаула", – добавили власти.

В посте также заявили, что в депо № 3 "стоит вода", из-за чего слесари отказываются ремонтировать вагоны. В мэрии отметили, что сейчас предприятие ищет подрядчика, который займется ремонтом кровли.