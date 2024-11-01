В Барнауле военнослужащий получил девять лет колонии за уклонение от службы
Мужчина неоднократно покидал место несения службы, несмотря на то, что его возвращали обратно
01 ноября 2024, 18:31, ИА Амител
Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Александру Чащевому по делу об уклонении от службы. Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в Telegram-канале, он получил девять лет колонии общего режима.
Как установил суд, 14 апреля 2023 года Чащевой без уважительных причин не явился в установленный срок на службу. Его вызвали в военный следственный отдел, куда он пришел 11 октября 2023 года. Однако 16 октября он снова не явился на службу.
Уже в следующем году, 26 марта 2024 года, молодого человека доставили в военную комендатуру. Однако спустя два дня он в очередной раз оставил службу и был задержан лишь 24 июня 2024 года. Его опять доставили в комендатуру, однако оттуда он сбежал в тот же день.
4 августа Чащевого задержали. Суд признал его виновным и назначил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
19:08:17 01-11-2024
Причины наверняка назывались... Ну и какие же конкретно? Насколько внятно суд счёл их "неуважительными"?
Обвинению должна противостоять защита. Была ли она надлежащей?
Однобокость освещения события налицо. Закулисье недопустимо: народ вправе знать степень обоснованности позиции пацифиста!
12:04:22 02-11-2024
Гость (19:08:17 01-11-2024) Причины наверняка назывались... Ну и какие же конкретно? Нас... Интересно. правда, если он в качестве причины называл пацифизм. Наверное такое не канает. Но если это слово фигурирует в деле, то он может говорить, что сидит за пацифизм, а это уже несколько меняет общественную опасность его деяния. Пацифисты не так опасны для общества, как другие преступники
19:18:01 01-11-2024
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима --- И оттуда сбежит)))
11:59:14 02-11-2024
Пропустил момент когда уезжали
13:40:53 02-11-2024
девять лет колонии за уклонение --- навеное если бы он 1,5 года назад не начал уклоняться, а что-нибудь бы украл и написал явку с повинной, ему бы наверное дали 2 года условно, а со сроком не берут