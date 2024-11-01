В Барнауле военнослужащий получил девять лет колонии за уклонение от службы

Мужчина неоднократно покидал место несения службы, несмотря на то, что его возвращали обратно

01 ноября 2024, 18:31, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Александру Чащевому по делу об уклонении от службы. Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в Telegram-канале, он получил девять лет колонии общего режима.

Как установил суд, 14 апреля 2023 года Чащевой без уважительных причин не явился в установленный срок на службу. Его вызвали в военный следственный отдел, куда он пришел 11 октября 2023 года. Однако 16 октября он снова не явился на службу.

Уже в следующем году, 26 марта 2024 года, молодого человека доставили в военную комендатуру. Однако спустя два дня он в очередной раз оставил службу и был задержан лишь 24 июня 2024 года. Его опять доставили в комендатуру, однако оттуда он сбежал в тот же день.

4 августа Чащевого задержали. Суд признал его виновным и назначил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.