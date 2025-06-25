В Барнауле восемь домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

На месте работают специалисты

25 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле шесть многоэтажек и два частных дома остались без холодной воды из-за повреждения водопровода по улице 2-й Строительной, 42.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты уже работают на месте. На время ремонта холодного водоснабжения нет по адресам:

ул. 2-я Строительная, 34, 36, 38, 40, 42, 54 (многоквартирные дома);

ул. Путейская, 41, 43 (частные дома).

Ориентировочные сроки завершения ремонта не уточняют.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.