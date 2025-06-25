В Барнауле восемь домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
На месте работают специалисты
25 июня 2025, 09:40, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В Барнауле шесть многоэтажек и два частных дома остались без холодной воды из-за повреждения водопровода по улице 2-й Строительной, 42.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты уже работают на месте. На время ремонта холодного водоснабжения нет по адресам:
- ул. 2-я Строительная, 34, 36, 38, 40, 42, 54 (многоквартирные дома);
- ул. Путейская, 41, 43 (частные дома).
Ориентировочные сроки завершения ремонта не уточняют.
Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
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