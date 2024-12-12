В Барнауле восстановили электроснабжение домов и социальных объектов

Энергетики перевели питание на резервные линии

12 декабря 2024, 21:18, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

"Россети Сибирь" восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и соцобъектов Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

"Энергетики провели работы по переводу питания и исключения участка линии электропередачи, находящегося в зоне пожара. Электроснабжение жителей Барнаула восстановлено", – заявили в мэрии.

Напомним, что из-за пожара в 9-м Заводском проезде часть улиц отключили от подачи электроэнергии. Как заявлял замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин, под ограничение попали восемь больниц, 20 детсадов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома – всего около 62 тысяч человек.