В Барнауле возбудили уголовное дело после издевательств над собакой в садоводстве
Женщине грозит до трех лет лишения свободы
08 октября 2026, 10:19, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в СНТ "Березовая роща", сообщает региональное МВД.
Ранее в соцсетях и СМИ были опубликованы кадры, на которых местная жительница издевается над собакой. По словам очевидцев, животное ударили по голове топором, после чего поместили в мешок. До этого хозяйка продолжительное время плохо кормила собаку и издевалась над ней. Пострадавшее животное передали ветлечебницу.
"По результатам проверки отделом дознания отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным»", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее другую собаку с тяжелой травмой головы нашли в мусорном баке в Барнауле. Для оценки ее состояния специалисты сделали рентген.
10:59:50 08-10-2026
Содержание многих пород собак которым нужна высокая активность и открытые пространства в квартирах это вообще тоже издевательство над животными но никого не отширафовали и не посадили.
12:59:15 08-10-2026
Гость (10:59:50 08-10-2026) Содержание многих пород собак которым нужна высокая активнос... Какое интересное сравнение.
13:04:40 08-10-2026
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