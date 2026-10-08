В Барнауле возбудили уголовное дело после издевательств над собакой в садоводстве

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

08 октября 2026, 10:19, ИА Амител

Пес Бой / Фото: приют "Территория спасения"

В Барнауле сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в СНТ "Березовая роща", сообщает региональное МВД.

Ранее в соцсетях и СМИ были опубликованы кадры, на которых местная жительница издевается над собакой. По словам очевидцев, животное ударили по голове топором, после чего поместили в мешок. До этого хозяйка продолжительное время плохо кормила собаку и издевалась над ней. Пострадавшее животное передали ветлечебницу.

"По результатам проверки отделом дознания отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным»", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее другую собаку с тяжелой травмой головы нашли в мусорном баке в Барнауле. Для оценки ее состояния специалисты сделали рентген.